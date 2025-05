Veronica Gentili “spaventata” dagli ascolti. E svela come sarà la sua Isola

Fonte: IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi sta per tornare, con ancora un cambio alla conduzione nel giro di poche edizioni: condotta da Ilary Blasi, poi è stato il turno di Vladimir Luxuria e ora tocca a Veronica Gentili. Che si dice “spaventata” dagli ascolti: del resto, il nuovo format lanciato da Canale5, ovvero The Couple, non ha convinto il pubblico, che pian piano ha abbandonato la visione, fino alla puntata di domenica 4 maggio, quando gli ascolti non hanno sfiorato nemmeno il milione. L’Isola, in onda a partire dal 7 maggio, riuscirà nell’intento di lasciare il segno?

Veronica Gentili parla dell’Isola dei Famosi, in onda dal 7 maggio

Tra i volti di punta di Mediaset, ormai quello di Veronica Gentili è una certezza: dopo il successo ottenuto con Le Iene, per la giornalista e conduttrice è tempo di raccogliere un’eredità importante, che è la conduzione dell’Isola dei Famosi. Al netto del calo dello share degli ultimi anni, l’Isola è sempre stato un reality forte. E quest’anno torna anche il volto simbolo del reality di sopravvivenza: Simona Ventura è l’opinionista in studio.

Ma l’ombra nera degli ascolti è dietro l’angolo, visto il “flop” della scorsa edizione. E la Gentili, al Corriere, ha svelato di esserne preoccupata: “Certo che sì, sono assolutamente spaventata e consapevole, tesa e ansiosa, allo stesso tempo perfezionista ed entusiasta. Questi programmi sono macchine molto complesse, la nostra idea è quella di riportare la realtà nei reality, alla ricerca di una maggiore verità: guardare le persone che si confrontano in una sorta di esperimento antropologico in cui decidono di mettersi in discussione e provare a vedere che cosa succede se depongono le loro sovrastrutture”.

Il cast con nomi inediti

Il lavoro svolto dalla Gentili sull’Isola è iniziato a partire dal cast. Il rischio è ormai quello di vedere sempre i “soliti noti” all’interno dei reality, volti che migrano da uno show all’altro. E i nomi inediti ci sono davvero, alla fine: pensiamo a Mario Adinolfi, a Dino Giarrusso. O Carly Tommasini. “All’isola il gioco è proprio che io ti levo la fama e ti lascio con la fame. Non c’hai più la tua armatura e sei costretto a retrocedere da personaggio a persona”, ha detto la Gentili.

E su Simona Ventura, non c’è storia né competizione: “Credo che sarà un’alleata preziosissima anche per fornirmi elementi e chiavi di lettura che poi io farò mie, ma che saranno molto importanti. Il fatto che sia la storia del programma non è una diminutio, sono lontanissima dall’idea di Veronica reginetta del ballo”.

Sono ormai stati svelati i nomi dei naufraghi, mentre a Pierpaolo Pretelli è stato affidato il ruolo dell'inviato: alla vigilia della partenza per l'Honduras, si è detto prontissimo. "Sono l'unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista! È un programma imprevedibile e sarò di appoggio", ha detto invece Simona Ventura.