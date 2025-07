Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Veronica Gentili rompe il silenzio sul finale dell’Isola dei Famosi 2025, commentando il ritorno del reality in televisione dove è stata affiancata alla conduzione da Simona Ventura.

Veronica Gentili commenta la fine dell’Isola dei Famosi 2025

In un video pubblicato su Instagram e TikTok, Veronica Gentili ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2025. “Ho fatto passare qualche giorno per lasciar depositare un po’ tutte le emozioni e tutti i pensieri – ha spiegato -. La conduzione di un programma di questo genere, come l’Isola, era per me un’esperienza completamente nuova – ha detto Gentili -. Come succede a tutti, quando ci si trova ad affrontare qualcosa di completamente nuovo ero incerta e anche spaventata, se volete. Alla fine però ho deciso di buttarmi e di affrontare questa nuova sfida”.

Quindi la presentatrice ha spiegato: “Ho cercato di farlo a modo mio e ora posso dire con serenità che ho fatto bene perché è stato un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte nuove, di conoscenze. Mi sono cimentata in contesti completamente diversi e ho esplorato luoghi del tutto sconosciuti”.

Per Veronica Gentili la conduzione dell’Isola dei Famosi 2025 è stata una grande sfida che ha affrontato insieme a Simona Ventura, tornata nel reality con il ruolo di opinionista. Una sfida vinta, in parte. Lo show Mediaset ha avuto buoni ascolti, ma non ottimi, la conduzione ha però convinto.

“Se dovessi darvi un consiglio partendo dalla mia esperienza, vi direi di fare lo stesso. E cioè: ogni volta che vi si presenta davanti qualcosa di nuovo e vi costringe a mettervi in gioco e sfidare i vostri limiti… all’inizio è giusto esitate e abbiate quella giusta paura che ci fa essere umani. Ma poi fatela e magari come me inventatevi un piccolo rituale”.

“L’unico modo per conoscere se stessi è conoscere i propri limiti e cercare di superarli – ha aggiunto – Come diceva Rousseau: ‘Prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi sempre farei bene’. Grazie a voi che mi avete accompagnata e sostenuta, senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Grazie, grazie e grazie. Veramente”.

Come è finita l’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani. L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha confermato di essere un personaggio controcorrente, molto amato dal pubblico. La nuova edizione del reality è stata segnata da numerosi imprevisti e abbandoni.

Sin dalle prime puntate sono stati tanti i naufraghi che hanno dovuto lasciare la spiaggia in Honduras per via di problemi di salute o semplicemente a causa della stanchezza e della nostalgia di casa. Anche dopo la fine della trasmissione sono stati diversi i ricoveri in ospedale. Prima di tutto quello di Loredana Cannata, protagonista di un incidente in acqua durante una prova effettuata in diretta. Ma anche Mario Adinolfi, che ha raccontato il suo post Isola in ospedale su Instagram, e infine Dino Giarrusso, che ha svelato di essere stato ricoverato per via di un problema riscontrato nel corso della prova del Serpente e per aver perso moltissimi chili.