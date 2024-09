Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di domenica 29 settembre: Romina Power e il fratello si svelano

Fonte: IPA Romina Power

Torna anche nel weekend del 28 e 29 settembre l’immancabile appuntamento con Verissimo, dalle 16 su Canale 5. Silvia Toffanin ci ha abituati a interviste intense, emozionanti, in grado di rivelare i lati più nascosti e intimi degli illustri ospiti del suo salotto. In particolare, domenica 29, ad attenderci ci saranno alcuni dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Condivideranno le proprio storie di amore e resilienza, di dolore e di amicizia, di felicità e rinascita.

Verissimo, gli ospiti di domenica 29 settembre

Tanti e interessanti i nomi attesi nella puntata di domenica 29 settembre di Verissimo. In apertura Silvia Toffanin ospita in esclusiva un’intervista a Romina Power e suo fratello Tyrone Power, per la prima volta insieme in televisione. I due artisti condivideranno ricordi di famiglia, aneddoti inediti e parleranno del forte legame che li unisce. Sarà poi accolto in studio l’atleta Manuel Bortuzzo, nuotatore che ha saputo trasformare una tragedia personale in un’incredibile storia di rinascita e affermazione di sé. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024, Manuel racconterà il suo percorso, la determinazione e la resilienza necessarie per diventare un campione. Spazio inoltre ai festeggiamenti, per i 25 anni di matrimonio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La coppia, ancora solida e molto affiatata, parlerà della vita insieme e presenterà il primo libro scritto a quattro mani: Calcio e Pepe – Insieme è meglio.

Nel corso della puntata, intervista ritratto alla leggendaria Rita Pavone. Poi, sarà la volta di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che racconteranno la gioia di essere diventati genitori, e le emozioni vissute con l’arrivo del primo figlio. Infine, Gianni Sperti, presenza storica di Uomini e Donne, si racconterà a cuore aperto, svelando aspetti inediti della sua vita privata e professionale.

Cosa è successo sabato 28 ottobre a Verissimo

Sabato 28 settembre è stata invece una puntata apertasi in salita, con l’intervista alla showgirl Paola Caruso, che ha raccontato agli spettatori le ultime notizie sulle condizioni di salute del piccolo Michele, suo figlio, da due anni affetto da una malattia causata da un’iniezione sbagliata che gli ha causato la paralisi del nervo sciatico.

Poi è stata la volta di due icone del cinema italiano, Barbara Bouchet e Corinne Clery. Le due attrici, legate da una profonda amicizia e da destini professionali che si sono spesso incrociati, riveleranno i retroscena delle loro straordinarie carriere. In studio anche Dalila Di Lazzaro, che ha ripercorso le tappe più significative della sua vita artistica e personale, tra i ricordi dei suoi successi cinematografici e gli amori che l’hanno segnata, senza dimenticare i progetti futuri che la vedono protagonista. Poi l’amore nel salotto di Verissimo, con Arianna che racconterà la gioia di aver finalmente coronato il sogno di sposare Olivier con una cerimonia religiosa, dopo molti anni di relazione. A seguire, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata negli studi di Uomini e Donne nel 2019, coi dettagli dei preparativi per le loro imminenti nozze.

Infine, direttamente dal set di Endless Love, Hazal Filiz Küçükköse, l’attrice che interpreta Zeynep nella serie. Due pomeriggi ricchi di storie intense, per un weekend all’insegna delle emozioni su Canale 5. ​Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le interviste e rivivere i momenti migliori del talk show.