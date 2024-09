Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga genitori, è nata la figlia Camilla: il tenero annuncio

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

“Vi sarò sempre accanto”. Non poteva fare promessa migliore Andrea Zenga il giorno della nascita della figlia Camilla. Un augurio per la piccola e per la compagna, Rosalinda Cannavò. La coppia, nata sotto l’occhio del pubblico della casa del Grande Fratello, ha appassionato e li ha fatti innamorare. Belli, felici, sorridenti: così compaiono nelle immagini condivise su Instagram dopo una (giusta) assenza durante il travaglio di Rosalinda. I due hanno confezionato un tenerissimo video per dare l’annuncio ai propri fan.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò genitori

Una nascita attesissima e molto voluta, quella di Camilla, dopo giorni in cui la mamma, Rosalinda Cannavò sembrava sempre essere ad un passo dal travaglio. Tanto che l’infinita attesa era diventato motivo di gioco e di scherzo tra i due neo genitori. Ora, il momento è arrivato. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno il momento tanto atteso con un video che raccoglie le splendide immagini delle prime ore della piccola bimba. I primi abbracci con i genitori, i primi pisolini in ospedale: momenti importanti che rimarranno per sempre nella memoria di Rosalinda e Andrea.

“Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. P.s: 3,8kg di pura dolcezza già dalla nascita”. Questo il messaggio che accompagna il tenero video dell’annuncio, scritto, evidentemente, dalla mano del papà Andrea Zenga. Un messaggio pieno di emozione e di voglia di buttarsi in questa nuova avventura in famiglia.

Un vero e proprio sogno che si realizza per l’attrice e il figlio dell’ex calciatore Walter Zenga: nessuno dei due ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia dopo l’incontro nel reality show di Alfonso Signorini e una convivenza ben rodata a Milano.

La storia di Rosalinda e Andre e la gravidanza

La coppia è molto amata dagli appassionati del Grande Fratello (e non solo) per la simpatia che dimostra anche online. L’annuncio della gravidanza di Rosalinda Cannavò ne è stato un esempio. “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande”, avevano scritto Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in una clip su Instagram dove veniva mostrato il pancino dell’attrice.

“Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”, avevano aggiunto mostrando alcune ecografie del nascituro mentre tengono in braccio il loro amato cagnolino. Tutto questo indossando dei cappelli con la scritta Mom e Dad, ovvero Mamma e Papà. Nel video Andrea teneva in mano un giornale, più precisamente una finta copia del The New York Times con questo titolo: “Baby Zengavò coming soon. Settembre 2024”.

Ed è proprio vero, la storia tra Rosalinda Cannavò – precedentemente conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco – è nata e cresciuta sotto gli occhi attenti degli spettatori del Grande Fratello Vip, quelli dell’edizione 2020-2021 (vinta da Tommaso Zorzi). Proprio Rosalinda è stata legata per un decennio con un ragazzo estraneo allo showbiz di nome Giuliano Condorelli. Una relazione che ha deciso di chiudere una volta conosciuto Andrea. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha invece amato per svariati anni la modella Alessandra Sgolastra, con la quale aveva partecipato a Temptation Island Vip.