Rosalinda Cannavò è incinta? L’indizio nella colomba di Pasqua

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è incinta del suo secondo figlio? È la domanda che in queste ore impazza sui social e tra i fan, dopo un curioso indizio apparso durante le festività di Pasqua. L’attrice siciliana (nota al pubblico anche come Adua Del Vesco) e il compagno Andrea Zenga hanno da pochi mesi accolto la loro prima figlia, e già il web sogna l’arrivo di un secondo bebè in casa Cannavò-Zenga.

L’indizio “pasquale” che fa sognare i fan

Tutto è partito da una semplice Instagram story condivisa da Rosalinda in occasione della Pasqua. Nella storia, l’ex gieffina mostrava una confezione regalo inviatale da un brand: una tradizionale colomba di Pasqua accompagnata da un bigliettino di auguri davvero speciale​. A prima vista poteva sembrare un messaggio come tanti, ma una frase in particolare non è sfuggita ai fan più attenti. Sul biglietto, infatti, si leggeva: “Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”​. Due righe che hanno immediatamente scatenato il tam-tam online: possibile che Rosalinda sia nuovamente in dolce attesa?

L’uso del termine “il piccolo”, al maschile, ha fatto pensare a molti che la coppia possa aspettare un maschietto, regalando forse alla piccola Camilla un fratellino​. Nel giro di pochi minuti i commenti sotto ai fan club e ai repost della story si sono moltiplicati: c’è chi già si congratula emozionato, chi spera sia vero e chi si chiede se non si tratti magari di un malinteso​. Dal canto suo, Rosalinda non ha né confermato né smentito: per ora mantiene il silenzio, alimentando ancor di più il mistero attorno a questo sospetto dolce annuncio​.

La prima figlia Camilla e la gioia della maternità

Rosalinda e Andrea sono diventati genitori per la prima volta il 7 settembre 2024, quando è nata la loro bambina, Camilla​. L’arrivo di Camilla ha portato immensa gioia nelle loro vite, come testimoniato dalle tenere parole che Rosalinda le ha dedicato sui social dopo il parto: “Comincia la nostra avventura fatta di sorrisi, di lacrime di gioia… Camilla, benvenuta a casa”, ha scritto l’attrice, esprimendo tutta l’emozione di stringere finalmente tra le braccia la sua bimba​. Per Rosalinda, che in passato ha affrontato momenti difficili e insicurezze, diventare mamma è stata una piccola grande rivincita personale.

Ospite a Verissimo qualche tempo fa, l’attrice siciliana ha raccontato quanto la maternità l’abbia cambiata: “Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa”, aveva confessato, mentre accarezzava la sua piccola in studio​.

Accanto a lei, Andrea annuiva emozionato: entrambi sognano di allargare la famiglia senza aspettare troppo. “Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla”, aveva aggiunto Rosalinda, lasciando intendere che il progetto di un secondo figlio fosse nei loro piani​. Parole che oggi suonano quasi profetiche alla luce del famoso “indizio pasquale”. D’altronde Rosalinda ha più volte ribadito quanto la rendano felice il ruolo di mamma e la vita familiare, una felicità che traspare da ogni suo scatto condiviso con la piccola Camilla.

Va detto che anche papà Andrea non ha mai nascosto il suo entusiasmo nel ruolo di genitore. Prima ancora che Camilla nascesse, aveva rivelato candidamente un desiderio: “Vorrei tanto una femminuccia”, disse durante i festeggiamenti per il secondo anniversario di fidanzamento​. Desiderio esaudito, visto che la loro primogenita è proprio una bimba. Chissà che adesso non sia il turno di un fiocco azzurro: se l’indiscrezione della colomba di Pasqua fosse vera, in arrivo potrebbe esserci un maschietto a completare la famiglia.