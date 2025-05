Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano: l’indizio

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una delle coppie più ammirate del piccolo schermo. Innamoratisi nella casa del Grande Fratello, sono diventati genitori della piccola Camilla, e al coronamento del loro sogno d’amore sembra mancare solo un unico tassello: il matrimonio. I fiori d’arancio, ad ogni modo, potrebbero non essere così lontani, almeno stando ad uno scatto molto particolare pubblicato sui social.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano?

I fan di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga seguono le vicende dei loro beniamini sin da quando, nel lontano 2021, i due si scoprirono innamorati nella casa più spiata d’Italia. Da allora, l’attrice e lo sportivo hanno tagliato molti traguardi e superato qualche piccola crisi, diventando anche genitori della piccola Camilla nel settembre del 2024. Un amore da favola, a cui sembra mancare solo la ciliegina dei fiori d’arancio.

In più occasioni la coppia ha parlato di progetti futuri, e l’attrice siciliana ha mostrato anche il bellissimo anello regalatole dal fidanzato. L’attesa, ad ogni modo, potrebbe essere quasi terminata: sui social, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato uno scatto piuttosto ambiguo, che lo ritrae in un atelier da sposa. A destare ancora maggior curiosità è il commento della sua fidanzata, che ha scritto “Perché vuoi fare la foto proprio lì?”. Non è dato sapere se si tratti di una battuta ironica o di un’allusione ad un sì imminente, ma sarà probabilmente solo il tempo a svelarlo.

È anche possibile che Rosalinda si trovasse in quella location per motivi professionali: lavorando anche come modella, potrebbe semplicemente essere stata impegnata in uno shooting. I più romantici, tuttavia, continuano a sognare.

La storia d’amore tra Rosalinda e Andrea

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga mostrano diversi scatti della loro quotidianità di coppia sui social, e hanno parlato in molte occasioni del loro amore da favola. Anche sul piccolo schermo, ospiti di Verissimo, hanno raccontato i momenti salienti della relazione, suggellata dalla nascita della piccola Camilla lo scorso autunno. Accolta con immenso amore da mamma e papà, la primogenita della coppia potrebbe non restare sola a lungo, visti i piani della coppia di allargare la famiglia.

Proprio l’arrivo della piccola, ha dato modo ad Andrea di apprezzare ancora di più la presenza di Rosalinda nella sua vita: “Le ho regalato un anello che rappresenta tutta la mia gratitudine verso di lei. Per avermi regalato Camilla ma anche per tutto quello che mi ha dato. Sembra una frase fatta, ma è stata veramente fortissima. Ho un romanticismo un po’ particolare: quindi ho lasciato che a consegnarglielo fosse il nostro cagnolino” ha spiegato lui a Silvia Toffanin.

Anche l’attrice, in passato al centro della cronaca rosa per la finta relazione con Gabriel Garko, sembra aver finalmente trovato la tanto agognata serenità: “Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come lui. Siamo molto uniti, quello che ci diciamo è di non perderci, continuare a coltivare il nostro amore”. Una missione a cui i due si stanno dedicando anima e corpo, e che, chissà, potrebbe presto confluire nei tanto attesi fiori d’arancio.