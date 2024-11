Anticipazioni Verissimo, gli ospiti del 9 novembre: Stefania Craxi e Diletta Leotta

Fonte: Ansa Diletta Leotta

Come ogni weekend si rinnova l’appuntamento con Verissimo: anche sabato 9 novembre Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio volti noti della tv (e non solo), pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata. Per la prima volta nel salotto del talk di Canale 5 arriverà Stefania Craxi, che nel libro All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti ripercorrerà, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino.

Tra gli ospiti ci sarà Diletta Leotta, che tornerà in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality La Talpa – Who is the mole“. E ancora spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 9 novembre: Stefania Craxi e Diletta Leotta

Una puntata ricca di grandi emozioni quella di sabato 9 novembre: Silvia Toffanin, da perfetta padrona di casa, accoglierà nel suo studio tanti ospiti, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra carriera e vita privata, affrontando gioie e dolori che riserva a ognuno di noi.

Per la prima volta nel salotto di Verissimo ci sarà Stefania Craxi: la figlia di Bettino parlerà dell’eredità politica e culturale del padre, definito da lei stessa “difficile e straordinario”. Tramite il suo libro All’ombra della storia ripercorrerà il ricordo affettuoso della figura politica di suo padre, esuberante e sognatore, ostinato e tenace, raccontando al contempo l’Italia dell’epoca, un paese in grande trasformazione.

Tra gli ospiti più attesi anche Diletta Leotta, alle prese con una nuova sfida, quella della conduzione de La Talpa. La conduttrice sarà in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality show: sarà l’occasione per parlare del programma e delle polemiche attorno alla sua conduzione, ma anche della sua splendida famiglia.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 9 novembre

In studio si darà spazio anche per uno spaccato di famiglia con Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma. Le due sorelle hanno perso la madre nel 1995, quando erano delle ragazze, e hanno vissuto lo stesso dolore quando è scomparso il padre nel 2013 a causa di un incidente stradale, che lo ha strappato all’improvviso all’amore della sua famiglia. Sarà l’occasione per ricordare l’attore: “Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca vorrei poterlo fare ancora”, aveva dichiarato l’attrice in un’intervista.

E ancora, sarà l’occasione per festeggiare gli splendidi cinquant’anni di Alessia Merz; e saranno ospiti anche Edoardo Vianello con la moglie Elfrida, coppia affiatata e innamorata come il primo giorno.

Infine arriverà Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne che lo scorso settembre diventata mamma per la seconda volta.”È nato Gioele e noi siamo rinati con lui. Il vostro amore abbraccia tutta la mia anima e quella della mia famiglia”, ha scritto su Instagram a corredo della prima foto del bebè. Il piccolo è venuto al mondo dopo un percorso difficoltoso, dato che le avevano prospettato una gravidanza extrauterina e un aborto: un piccolo miracolo per la coppia, che oggi stringe Gioele tra le braccia.