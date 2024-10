Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Domenica 6 ottobre, su Canale5, torna l’appuntamento imperdibile con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che, come di consueto, propone al pubblico interviste esclusive e ospiti d’eccezione. A partire dalle 16, lo studio si anima con racconti inediti e momenti di grande emozione, spaziando dal mondo dello spettacolo a quello dello sport. Grande attesa per l’intervista esclusiva a Camila Giorgi, che parla per la prima volta in tv dello scandalo che l’ha travolta.

Verissimo, le anticipazioni del 6 ottobre

Camila Giorgi, la celebre tennista italiana, dopo mesi di silenzio e riserbo sul suo improvviso ritiro dal tennis, ha scelto il salotto di Verissimo per parlare per la prima volta del motivo dietro questa decisione che ha colto di sorpresa i suoi fan e l’intero mondo dello sport. Il motivo del suo ritiro non è mai stato chiarito davvero e in molti hanno speculato su possibili ragioni, da problemi fisici a questioni personali, ma fino a ora l’atleta non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche. Nel corso dell’intervista, la Giorgi avrà l’opportunità di svelare il suo stato d’animo e di raccontare il percorso che l’ha portata a prendere questa difficile decisione, condividendo i suoi pensieri più intimi e facendo luce su eventuali progetti futuri.

A seguire, Silvia Toffanin accoglie in studio uno dei volti più amati della televisione italiana, Gerry Scotti. Il conduttore sarà protagonista di un’intervista che anticipa il grande ritorno su Canale5 di Io Canto Generation, lo show musicale in onda da mercoledì 9 ottobre. Dopo anni di successi, Io Canto è pronto a rinnovarsi e a tornare sotto una nuova veste, dedicata a una generazione di giovani talenti che vogliono fare della musica la loro strada. Gerry Scotti parlerà delle novità della stagione in arrivo, delle emozioni che accompagnano il ritorno di un programma tanto amato e del suo rapporto con i giovani concorrenti che si esibiranno sul palco.

Il racconto di Eleonora Giorgi

Non mancano poi momenti dedicati alla sfera più personale e intima dei protagonisti. Eleonora Giorgi, attrice e icona del cinema italiano, torna a Verissimo per aggiornare il pubblico sul suo stato di salute. In questa occasione, però, sarà accompagnata da una figura speciale: il suo ex marito, Massimo Ciavarro. I due, nonostante la fine della loro relazione, hanno mantenuto un rapporto molto affettuoso e rispettoso, come già dimostrato in diverse apparizioni pubbliche. L’attrice ha già spiegato di essere passata a una fase successiva della terapia per il tumore al pancreas e di essere pronta per provare una nuova cura americana che però ha una bassa percentuale di riuscita. Non si è ancora arresa, ma la sua paura più grande è quella di essere dimenticata dal suo nipotino Gabriele, avuto dal figlio Paolo e dalla moglie Clizia Incorvaia.

Infine, a chiudere la puntata ci sarà uno degli ospiti più attesi: Rocco Siffredi. L’attore e regista, noto per aver rivoluzionato il mondo del cinema per adulti, sarà ospite insieme a sua moglie Rozsa Caracciolo, che gli è sempre stata a fianco e dalla quale ha avuto i suoi amati figli: Leonardo e Lorenzo. E poi Katia Ricciarelli, celebre soprano e icona della musica lirica italiana nel mondo.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 6 ottobre su Canale5 a partire dalle 16 e in simulcast sul canale dedicato su Mediaset Infinity. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.