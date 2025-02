Anticipazioni Verissimo del 2 febbraio, Eleonora Giorgi emblema di speranza

Fonte: IPA Eleonora Giorgi torna a Verissimo

Nuovo appuntamento domenicale di Verissimo, come sempre condotto da Silvia Toffanin. Dopo il racconto struggente di Andrea Rizzoli al fianco della madre, il 2 febbraio torna in studio l’attrice Eleonora Giorgi, alle prese con una malattia che sembra non volerle dare scampo. Ma non è l’unica ospite attesa di questa puntata, che vede tra i protagonisti anche l’eliminato nonché grande protagonista del Grande Fratello, Luca Calvani.

Eleonora Giorgi torna nello studio di Verissimo

Ormai è un volto familiare nel salotto di Silvia Toffanin, amatissima dal pubblico che non ha perso occasione per farle sentire tutta la sua vicinanza e il suo grande affetto nell’anno più difficile della sua vita. Verissimo ospita ancora una volta Eleonora Giorgi, pronta ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute.

All’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas molto aggressivo che, nonostante le prime cure e un intervento, sembra non volerle lasciare scampo. Le ultime notizie non sono incoraggianti, come ha confermato il figlio Andrea Rizzoli nella puntata di sabato, ma lei resta un grande esempio di coraggio e speranza.

Gli altri ospiti del 2 febbraio

Non solo Eleonora Giorgi, lo studio di Verissimo è pronto ad accogliere altri ospiti molto amati dal pubblico di Canale 5, a cominciare da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Sono stati i super giurati di Io Canto Senior, che venerdì sera si è concluso con la vittoria di Alessandro Rea, ma oltre al rapporto professionale c’è una gran bella amicizia che li lega ormai da diversi anni. Ironici e genuini, come sempre, sono pronti ad allietare i telespettatori con dietro le quinte dello show e aneddoti privati.

Subito dopo è la volta di Federica Nargi, splendida ex Velina e showgirl che è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle. In molti la davano favorita per la vittoria, ma a trionfare è stata Bianca Guaccero. Poco male per la Nargi, che ha dimostrato di avere grande talento ma anche una personalità che ha conquistato il pubblico in men che non si dica.

Ospiti di Verissimo in questa prima domenica di febbraio anche Eva Henger, pronta a raccontare il suo percorso di vita, e Manuela Arcuri eccezionalmente in compagnia del figlio Mattia, nato dall’amore con Giovanni Di Gianfrancesco con il quale fa coppia fissa dal 2010 e che ha sposato per ben due volte, l’ultima delle quali nel luglio 2022 nella splendida cornice del castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano.

Infine, lo studio di Verissimo ospita Luca Calvani, eliminato dalla Casa del Grande Fratello. Un personaggio molto amato dal pubblico, uomo di gran classe e cultura che ha dimostrato un’umanità che spesso sembra mancare dentro quelle mura. La sua eliminazione ha lasciato in molti con l’amaro in bocca, perciò il suo ritorno su Canale 5 sarà sicuramente gradito dai fan che lo hanno seguito con affetto sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.