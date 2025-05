Anticipazioni Verissimo del 4 maggio, il ritorno di Simona Ventura

Fonte: Ansa Simona Ventura

Continuano le interviste di Verissimo, inedite, condotte da Silvia Toffanin. La stagione televisiva è certamente agli sgoccioli e così il programma si appresta a proporre gli ultimi personaggi che chiudono la tornata primaverile prima della lunga pausa estiva. E tra queste non poteva mancare Simona Ventura, che torna all’Isola dei Famosi nelle vesti inedite di opinionista. Ma chi sono gli ospiti del 4 maggio? Vediamoli tutti.

Verissimo, anticipazioni del 4 maggio

C’è un’energia speciale quando Simona Ventura entra in studio. Un carisma che non ha bisogno di presentazioni, una voce che è ormai parte della memoria collettiva della televisione italiana. Le anticipazioni di Verissimo del 4 maggio svelano il ritorno di una delle protagoniste più amate del piccolo schermo, pronta a rimettersi in gioco come opinionista nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Per lei non è solo un ritorno in tv, è un rientro che segna una nuova fase della sua carriera. Dopo anni di evoluzioni, successi e reinvenzioni, eccola di nuovo davanti alle telecamere con quella luce negli occhi che non ha mai perso. Nello studio di Silvia Toffanin, si racconterà a cuore aperto, tra riflessioni personali e anticipazioni su questa nuova avventura televisiva.

“Il tempo passa, ma certi percorsi non finiscono mai davvero”. Così potremmo introdurre una delle ospiti di Verissimo, Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, è pronta a tornare sotto i riflettori. A distanza di oltre vent’anni da quel momento che ha cambiato per sempre la tv italiana, Cristina sceglie di rimettersi in gioco, questa volta come concorrente in un nuovo reality targato Canale5. Nello studio di Verissimo, la nuova naufraga parlerà del significato di questo ritorno, di come sia cambiata rispetto a 25 anni fa e del perché ha deciso di aprire un nuovo capitolo.

Gli altri ospiti

Ci sono presenze che attraversano il tempo, che restano nella memoria anche quando il sipario cala. E così si fa spazio il ricordo intenso e delicato di Alain Delon, attraverso le parole di sua figlia, Anouchka. A quasi un anno dalla sua scomparsa, l’attrice francese sarà ospite per rendere omaggio al padre, leggenda del cinema e mito senza tempo.

E poi, non si può restare indifferenti di fronte a certe storie. Il nome di Giulia Tramontano è diventato simbolo di una tragedia che ha scosso profondamente il Paese. Uccisa da Alessandro Impagnatiello a soli 29 anni, incinta di sette mesi, Giulia è oggi ricordata da chi le ha voluto bene e continua a lottare perché la sua memoria non si perda.

A raccontare il suo coraggio e la sua dolcezza sarà la sorella, Chiara, ospite a Verissimo in una delle interviste più forti e commoventi della puntata. Sarà un momento necessario, in cui il dolore diventa parola e la memoria diventa impegno. Un’occasione per riflettere insieme, per non dimenticare.

C’è chi invece ha sempre mostrato forza, chi ha sfidato limiti e aspettative con determinazione. Ma anche i più forti attraversano momenti difficili. A Verissimo torna Annalisa Minetti, che sceglie di raccontarsi come mai prima d’ora, parlando apertamente del periodo complicato che sta vivendo. Una testimonianza preziosa, perché sincera. Annalisa si mostrerà senza filtri, con la sua voce inconfondibile e la volontà, ancora una volta, di trasformare la fragilità in valore.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo, con la conduzione di Silvia Toffanin, va in onda il 4 maggio su Canale5 dalle 16,30 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.