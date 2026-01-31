Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Le anticipazioni di Verissimo, 31 gennaio 2026, con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin torna nello studio di Verissimo, lasciandosi alle spalle le polemiche sollevate da Fabrizio Corona. In casa Mediaset si guarda avanti, per quanto non mancherà il confronto legale con l’ex re dei paparazzi.

La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 del weekend non subisce modifiche, con nuove interviste registrate nel corso delle ultime settimane. Anche stavolta si proporranno numerose storie coinvolgenti, riguardanti soprattutto Vip, ma non solo.

Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio

Appuntamento fissato per le ore 16:30 di sabato 31 gennaio 2026, con Silvia Toffanin che avrà come grande protagonista Gigliola Cinquetti. Un’icona senza tempo della musica italiana, resa eterna da Non ho l’età, si racconterà in un’intervista molto intensa e personale.

Sarà ripercorsa la sua lunga carriera, iniziata da giovanissima e segnata da successi straordinari, così come da scelte di vita importanti. Tra ricordi, emozioni e riflessioni sul presente, trattenere le lacrime sarà molto difficile per lei.

Ampio spazio dedicato poi alla fiction di Canale 5 che, dopo la pausa della seconda metà del 2025, è ripartita alla grande. Parliamo di Una nuova vita, tra i titoli più seguiti della stagione. In studio ci saranno Daniele Pecci, protagonista maschile al fianco di Anna Valle, e Alessandro Tersigni, volto moto amato dal pubblico televisivo.

I due racconteranno alla Toffanin il dietro le quinte della produzione, dal rapporto con i loro personaggi alle sfide professionali fronteggiate negli ultimi anni. Si proseguirà sulla scia della leggerezza con Valeria Graci, pronta a mostrare le tante sfumature della sua carriera artistica, che ha vissuto anche momenti delicati. Tra comicità, teatro, televisione e amicizia (perduta e ritrovata), la sua sarà un’intervista da non perdere.

Chi vive una nuova fase della vita è infine Thais Wiggers. L’ex velina parlerà di sé, del rapporto col tempo che passa e delle nuove priorità della sua quotidianità, che hanno segnato i suoi 40 anni, tra cambiamenti e diverse prospettive.

Il racconto del dolore e la ricerca di giustizia

Non solo Vip, come detto. La puntata di sabato 30 gennaio di Verissimo avrà in studio anche Simonetta e Giuseppe Mendico. Sono i genitori di Paolo, il ragazzo che si è tolto la vita a soli 14 anni lo scorso settembre.

ANSA

Una testimonianza toccante e dolorosa, nel corso della quale racconteranno la loro storia per cercare d’avere giustizia e sensibilizzare su un tema drammaticamente attuale. Profonda la rabbia per un sistema che pare aver abbandonato un’intera famiglia, stando alle dure parole dei genitori.

La scuola sapeva, ribadisce la madre: “Mio figlio ha chiesto aiuto, come chiedevamo aiuto noi, ma non siamo stati mai ascoltati. C’è stata molta indifferenza da parte loro ed ecco oggi i risultati”.