Una nuova vita: cast, trama e quando vedere la fiction con Anna Valle

Mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale5, debutta Una nuova vita, la nuova fiction che segna il ritorno di Anna Valle in un ruolo drammatico di grande intensità. La serie, coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, si inserisce nel filone del racconto familiare e giudiziario fatto di sentimenti, segreti e la possibilità – mai scontata – di ricominciare.

La trama di Una nuova vita

Al centro della storia c’è Vittoria Greco (Anna Valle), medico, moglie e madre, la cui esistenza viene spezzata da un tragico incidente in montagna in cui perde la vita il marito, Leonardo Moser. Un evento che la priva degli affetti più cari e la trascina in una condanna durissima: per la giustizia e per l’opinione pubblica è lei l’assassina. Dopo otto anni di carcere, durante i quali Vittoria non ha mai smesso di dichiararsi innocente e ha portato a termine la specializzazione in medicina generale, la donna riacquista la libertà.

Il ritorno a San Martino di Castrozza non ha però il sapore della rinascita. Il paese la osserva con diffidenza, nessuno è disposto ad affidarsi a lei come medico e il peso del giudizio collettivo è costante. Il dolore più grande riguarda però il figlio Matteo, ormai adolescente, cresciuto lontano da lei con la nonna e gli zii paterni, che sono riusciti nel tempo ad allontanarlo emotivamente dalla madre. Riconquistare la fiducia del ragazzo diventa l’obiettivo principale di Vittoria, ma anche la sfida più complessa.

A sostenerla ci sono poche presenze fidate: l’amica e assistente Iman, e Diego, uomo segnato a sua volta da un passato difficile. Su di loro grava ancora una voce mai sopita, quella di una presunta relazione che avrebbe fornito il movente per l’omicidio di Leonardo. Un sospetto che continua ad alimentare l’ostilità del paese.

Nel percorso di Vittoria entra Marco Premoli (interpretato da Daniele Pecci), avvocato arrivato dalla città per ritrovare la figlia Asia, scomparsa dopo essere fuggita da Milano. L’incontro tra i due è molto profondo: Marco diventa un alleato decisivo nella battaglia legale per l’affido di Matteo e nelle indagini che potrebbero finalmente far emergere la verità sulla morte di Leonardo. Ma le loro storie, apparentemente separate, si rivelano legate da connessioni inattese, destinate a riportare alla luce verità scomode e divisive.

Il cast

Il cast arricchisce il racconto della fiction con volti noti delle serie italiane: Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova contribuiscono a creare un gruppo dove ogni personaggio porta con sé una zona d’ombra.

Scritta da Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala, e realizzata sotto la supervisione di Massimo Del Frate, Una nuova vita affronta temi come la colpa, il pregiudizio e il legame genitore-figlio con uno sguardo diverso dal solito.

Quando e dove vedere Una nuova vita

Gli episodi della fiction Una nuova vita con Anna Valle vanno in onda dal 28 gennaio, dalle 21,50, su Canale5. La serie è attesa dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui.