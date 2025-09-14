Anticipazioni Verissimo del 14 settembre, la verità di Raoul Bova

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Raoul Bova

Il nuovo appuntamento con Verissimo, in onda domenica 14 settembre su Canale5, si preannuncia come imperdibile. Silvia Toffanin apre la stagione con una puntata fatta di confessioni inedite, in particolare quella di Raoul Bova. L’attore, che torna in tv con la terza stagione della fiction Buongiorno, mamma!, potrebbe anche raccontare della recente separazione dalla compagna Rocìo Muñoz Morales, seguita alla pubblicazione dei vocali scandalo da parte di Fabrizio Corona.

Verissimo, le anticipazioni del 14 settembre

Ad aprire la puntata sarà Raoul Bova, chiamato a raccontarsi dopo settimane difficili. L’attore romano, volto amatissimo del cinema e della televisione, torna infatti sul piccolo schermo con la terza stagione di Buongiorno, mamma!, serie che lo ha consacrato anche come protagonista della fiction familiare. Ma l’attenzione sarà puntata soprattutto sulle sue parole: per la prima volta Bova affronterà davanti alle telecamere le voci, le polemiche e la pressione mediatica che lo hanno investito durante l’estate. Un’occasione per dare una sua versione dei fatti, troppo spesso filtrata dai titoli dei giornali, e per condividere la sua verità con il pubblico.

Il programma avrà anche un momento dedicato al ricordo di Pippo Baudo, figura monumentale della televisione italiana, scomparso lo scorso agosto, il 16, dopo lunga malattia. A ripercorrere i decenni di carriera al suo fianco sarà Katia Ricciarelli, che a Verissimo parlerà per la prima volta della perdita di un uomo che è stato per lei non soltanto un compagno di vita, ma anche un riferimento artistico e umano.

Gli altri ospiti

Lo studio accoglierà poi Michelle Hunziker, pronta a calcare nuovamente il palco con Io Canto Family, al via dal 16 settembre. Con la sua energia, la conduttrice porterà un assaggio della nuova edizione dello storico talent, quest’anno arricchito da un format che vedrà protagonisti i legami familiari. Per Hunziker sarà anche l’occasione per raccontare il suo rapporto con la televisione e il modo in cui riesce a rinnovarsi, pur rimanendo una delle presenze più amate della tv.

Spazio anche alla musica con Matteo Bocelli, giovane artista che sta consolidando una carriera internazionale. Figlio d’arte, di Andrea, ma deciso a costruire un percorso personale, Matteo si racconterà tra musica, tournée e sogni, rivelando come riesce a portare avanti un’eredità importante senza smarrire la propria identità.

Infine, la puntata darà voce all’intimità di Cecilia Rodriguez, che si prepara a diventare madre per la prima volta della piccola Clara Isabel. La showgirl argentina condividerà emozioni, attese e riflessioni legate a questo nuovo capitolo della sua vita, in cui il mondo dello spettacolo lascia spazio a una dimensione privata e profondamente personale. Come sappiamo, la sorella di Belen Rodriguez ha faticato a concepire la sua prima figlia e, proprio in questi giorni, ha anche perso la sua amata cagnolina Aspirina.

Quando e dove vedere Verissimo

La seconda puntata settimanale di Verissimo va in onda il 14 settembre dalle 16,30 su Canale5. Come di consueto, lo show è visibile anche sul canale dedicato di Mediaset Infinity e sui social grazie ai profili ufficiali. I commenti degli utenti che seguono il programma mentre va in onda sono invece raccolti dall’hashtag legato al programma.