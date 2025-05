Anticipazioni Verissimo del 10 maggio, gli ospiti di Silvia Toffanin

Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Verissimo torna sabato 10 maggio con una puntata ricca di nuovi ospiti, sebbene la stagione televisiva stia giungendo al termine. Silvia Toffanin apre ancora una volta le porte del suo salotto televisivo per accogliere racconti di vita che si sviluppano tra arte, sport, famiglia e sogni che si realizzano. Ma cosa ci dicono le anticipazioni? Scopriamo insieme cosa succederà.

Verissimo, le anticipazioni del 10 maggio

C’è una determinazione che nasce dalla condivisione del sogno. Alice e Asia D’Amato sono sorelle gemelle e sono anche due tra le atlete più brillanti della ginnastica artistica italiana. Per la prima volta insieme a Verissimo, le campionesse si raccontano a cuore aperto, rivelando ciò che spesso resta nascosto dietro i riflettori: la fatica, i sacrifici, le cadute, ma anche quella spinta silenziosa che le ha portate in alto, fino alla medaglia olimpica alla trave conquistata da Alice a Parigi 2024. Silvia Toffanin accoglie le due atlete in uno dei momenti più intensi della puntata del 10 maggio.

A volte il dolore ha la forza di dare voce a chi non può più raccontare la propria storia. Lucrezia Lorenzi, giovane sciatrice e sorella maggiore di Matilde, sarà ospite a Verissimo per ricordare la giovane promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa lo scorso ottobre a soli 19 anni. Un momento che va oltre la cronaca e diventa testimonianza: Verissimo, ancora una volta, riesce a farsi luogo d’incontro per raccontare le storie più difficili.

Gli altri ospiti

Poi c’è il calore familiare, quello che solo certi legami sanno restituire. Carmen Di Pietro, volto noto dello spettacolo italiano, torna a Verissimo con la figlia Carmelina. Le due, ormai complici anche sul piccolo schermo, mostreranno lati inediti del loro rapporto che è da sempre molto profondo.

Ma non finisce qui. Quando parla Angela Luce, si sente il profumo del palcoscenico e l’eco del grande cinema italiano. L’attrice, testimone della cultura partenopea e oltre, sarà protagonista di un incontro denso di memoria e passione artistica. La sua storia dimostra quanto la bellezza dell’arte sappia durare nel tempo, trasformando ogni parola in un atto di presenza.

Chiude la puntata il momento dedicato ad Amici. Chiara e Jacopo, appena usciti dal Serale, saranno a Verissimo per raccontare la loro esperienza, le emozioni del palco e le sfide del domani. Lei ballerina dall’anima vibrante, lui cantante dalla voce ruvida e sincera: due giovani talenti che non si arrendono, neanche fuori dalla Scuola più famosa d’Italia. Le loro parole svelano il dietro le quinte di un’avventura formativa, il peso delle eliminazioni e la voglia di continuare. Perché il cammino iniziato ad Amici di Maria De Filippi non finisce con un’esclusione: si trasforma, cresce, diventa strada vera. A Verissimo, trovano lo spazio giusto per dirlo.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 10 maggio su Canale5 e dalle 16,30. La trasmissione è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity oltre che sui social attraverso le varie condivisioni sui canali ufficiali. Non solo. Sempre attivo anche l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti dei telespettatori.