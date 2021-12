U&D, Matteo e Noemi: una scelta “lampo” senza lieto fine

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Nell’edizione di Uomini & Donne 2021/2022 il tronista Matteo ha scelto a occhi chiusi Noemi. La decisione ci aveva enormemente emozionate, soprattutto perché, a distanza di poche settimane dall’inizio del dating show, la coppia sembrava aver trovato il proprio equilibrio. Un colpo di fulmine che aveva reso felicissima Maria De Filippi, ma il lieto fine non c’è stato. Dopo la rincorsa di voci di rottura, dapprima smentita, è arriva la conferma ufficiale: tra Matteo e Noemi è finita.

Uomini & Donne, Matteo e Noemi si sono lasciati

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto avevano fatto sognare il pubblico di Uomini & Donne. Perché quando un amore sboccia in fretta, alla fine non ci rimane che sperare nel lieto fine. Il Trono Classico di quest’anno ci ha regalato delle emozioni indimenticabili, ed è un vero peccato sapere che la coppia che per prima è uscita dal dating show ha scelto di dirsi addio.

I colpi di fulmine, si sa, le passioni ardenti, non sempre vengono ricompensati dal tempo, perché possono emergere dei diversi punti di vista. E sembra proprio quel che è successo alla ex coppia: troppe incomprensioni dovute proprio alla diversità del carattere. Nonostante inizialmente abbiano voluto tentare di riparare le fratture, hanno scelto di non proseguire insieme. Dopotutto, anche gli amori più consolidati non sempre resistono alle diversità, che possono tramutarsi in un difetto, più che nella filosofia “gli opposti si attraggono”.

Matteo annuncia la fine della storia con Noemi su Instagram

“Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata“. Ha scelto di mantenere il massimo riserbo, senza rivelare alcun dettaglio. In ogni caso, la scelta anticipata non gli è costata neppure dopo essersi lasciato: “Lo rifarei mille volte”.

“Ci abbiamo provato tanto entrambi, fino all’ultimo”, ha precisato l’ex tronista. Per il momento, Noemi ha preferito rimanere in silenzio, senza controbattere a quanto detto da Matteo, che comunque ha precisato che nessuno dei due è da considerarsi falso. Semplicemente, dopo la fine del Trono, si sono resi conto di aver corso troppo e che le divergenze caratteriali non creavano un punto di incontro. Chissà cosa riserverà loro il futuro: a noi piacere pensare la felicità, lontani dalle telecamere.