“Una voce per Padre Pio”, Al Bano pensa al ritiro. Mara Venier: “Anche tu come me”

Fonte: IPA Al Bano

Mara Venier inaugura l’estate con un appuntamento ricco di splendida musica e grandissime emozioni: si tratta della 23esima edizione di Una voce per Padre Pio, l’evento benefico che si tiene annualmente a Pietrelcina in un’atmosfera di solidarietà e divertimento. Tantissimi gli ospiti che si sono succeduti sul palco, tra cui anche Al Bano. L’artista pugliese ha colto l’occasione per annunciare il suo ritiro, ma la conduttrice è intervenuta a gamba tesa ridendoci su.

Al Bano si ritira: l’annuncio (e la reazione di Mara Venier)

È nella cornice di uno splendido evento estivo dedicato a musica e beneficenza che Al Bano ci ha regalato alcuni dei suoi successi più belli, emozionandoci con una voce che ancora riesce a farci venire i brividi. Quando Mara Venier è salita accanto a lui sul palco, il cantante di Cellino San Marco non ha fatto nulla per nascondere la sua commozione. Dopo tanti anni passati con un microfono in mano, davanti a milioni di persone provenienti da ogni angolo del mondo, non si è mai abituato a quella sensazione meravigliosa. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare.

“Ogni sera è un’emozione diversa” – ha annunciato Al Bano – “Ormai sono arrivato a 79 anni, la sera del 20 maggio 2023 [quando festeggerà il suo 80esimo compleanno, nda] vorrei fare quello che ho sempre fatto, cantare. E magari chiudere la mia carriera là”. Una notizia che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan, anche se non arriva completamente inaspettata. Non è certo la prima volta che l’artista rivela di aver pensato al ritiro, ma puntualmente torna sul palco, non riuscendo a stare lontano dal suo pubblico.

Proprio per questo, Mara Venier ci ha riso su: “Macché, ma quando chiudi! Lo dici da quanti anni?” – ha affermato la conduttrice, con il suo consueto piglio ironico. E non ha perso tempo a fare un parallelismo con la sua situazione: “Sei come me a Domenica In, che dico sempre che è l’ultimo anno e invece sto sempre lì. Finché ce la facciamo, andiamo avanti”. In effetti, zia Mara è reduce da una stagione televisiva di grande successo, che (stando alle sue intenzioni originarie) avrebbe dovuto essere l’ultima. E invece, come già accaduto l’anno scorso, anche stavolta ha ceduto al fascino della lucina rossa, accettando di condurre un’altra edizione di Domenica In, che segnerà il record della trasmissione.

Mara Venier travolgente a “Una voce per Padre Pio”

Ancora una volta, la serata di beneficenza che omaggia il frate di Pietrelcina è stata affidata a Mara Venier. Protagonista indiscussa degli ultimi mesi, aveva già fatto il suo ritorno in prime time con lo speciale Domenica In Show, uno spettacolo ricco di ospiti ed emozioni. Questa volta non è stata da meno. Simpaticissima, travolgente, un vero turbine sul palco: ha portato avanti un evento che ha fatto della commozione uno dei suoi cardini, oltre ovviamente alla musica. Tanti artisti sono intervenuti per rallegrare la serata, da Shel Shapiro a Orietta Berti, passando per i Ricchi e Poveri e Giuseppe Fiorello. Ma la vera star della serata è rimasta sempre lei: con uno straordinario look total white, ha illuminato il palco e ci ha regalato uno show incredibile.