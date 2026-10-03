Elisabetta Canalis debutta alla conduzione di Tú sì que vales: Belén pronta a tornare in tv

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elisabetta Canalis

C’è aria di nuovo inizio a Tú sí que vales. La stagione 2026 torna su Canale 5 sabato 3 ottobre con Elisabetta Canalis chiamata a guidare lo show accanto ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, mentre la prima serata riporta in studio nientemeno che Belén Rodríguez.

Il ritorno della showgirl, però, non coincide con un rientro stabile alla conduzione: per lei è stato pensato un ruolo diverso, legato a uno dei momenti più leggeri della puntata. Una presenza che basta comunque a riportare l’attenzione su un programma che, dopo molte edizioni, prova a trovare un equilibrio nuovo senza rinunciare ai volti che il pubblico conosce meglio.

Tú sí que vales, Elisabetta Canalis apre una nuova fase dello show

La formula di Tú sí que vales non ha bisogno di grandi presentazioni. Sul palco può succedere praticamente di tutto: numeri acrobatici, canto, danza, performance improbabili e talenti difficili da etichettare. A cambiare invece, questa volta, è chi tiene le redini della serata. Elisabetta Canalis prende il posto di Giulia Stabile ed entra nel programma accanto ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni e si ritrova subito immersa in un meccanismo ormai rodato che vive di ritmo e improvvisazione.

Dall’altra parte del palco, invece, il pubblico ritrova la squadra composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, che tornano a giudicare i concorrenti, ognuno con il proprio stile e con quella libertà di punzecchiarsi che negli anni è diventata parte stessa dello spettacolo. Non manca Sabrina Ferilli, chiamata ancora una volta a rappresentare il pubblico e, soprattutto, a tenere testa a tutto quello che succede intorno a lei.

Belén Rodríguez, il ritorno in tv della showgirl

Belén Rodríguez ritrova Tú sí que vales a distanza di anni dalla sua ultima esperienza nel programma, ma questa volta lo fa da una prospettiva completamente diversa. Nessun posto accanto ai conduttori: nella prima puntata la showgirl torna nello studio che ha frequentato a lungo per concedersi una parentesi speciale e decisamente più giocosa.

Belén entra in scena per la sfida di lipsync, il momento in cui sono i giudici a doversi esibire e a calarsi nei panni delle grandi star della musica. A lei spetta il compito di guardarli, commentarli e decretare la performance migliore. Una situazione decisamente diversa da quella a cui il pubblico era abituato a vederla, e proprio per questo ancora più divertente.

Ad accoglierla è la stessa Canalis, che già dal promo non lesina complimenti: “La bellissima, strepitosa, e lasciatemelo dire, fighissima, Belén Rodríguez”. Un ingresso caloroso, che gioca anche sulla familiarità della showgirl con quello studio e con il pubblico del programma.

Sabrina Ferilli e la reunion con Giovannino

Dove c’è Sabrina Ferilli, naturalmente, c’è anche Giovannino. Il suo corteggiamento senza speranza riparte da dove era rimasto, con nuove incursioni e la consueta capacità di far perdere la pazienza all’attrice. Un tormentone ormai storico, ma ancora perfettamente inserito nel tono dello show.

Non ci saranno comunque soltanto risate. Come da tradizione, alcune esibizioni lasceranno spazio anche alle storie dei concorrenti, con momenti più personali che spezzano il ritmo delle gag e riportano l’attenzione sulle persone prima ancora che sul talento.

Tú sí que vales torna sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 ed è disponibile anche su Mediaset Infinity.