“The Voice Senior”, chi potrebbe prendere il posto di Orietta Berti

Fonte: Ansa Orietta Berti

Orietta Berti sarà la nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, al fianco di Sonia Bruganelli. La scelta di approdare a Mediaset ha però portato con sé delle conseguenze: ha infatti lasciato vacante il posto da giudice a The Voice Senior, il talent show musicale condotto per il terzo anno consecutivo da Antonella Clerici, mentre cominciano a fioccare le prime ipotesi su chi potrebbe sostituirla.

The Voice Senior 3, chi prenderà il posto di Orietta Berti

The Voice Senior tornerà in onda con la terza edizione il prossimo gennaio, ma si parla già del nuovo cast della trasmissione. Il talent show condotto da Antonella Clerici dovrà fare a meno infatti di uno dei suoi giudici: Orietta Berti comincerà la sua nuova avventura al GF Vip 7, al fianco di Sonia Bruganelli, lasciando così un posto vacante tra i coach.

La cantante era arrivata durante la seconda edizione del talent, sostituendo Al Bano in coppia con la figlia Jasmine Carrisi ed entrando a far parte della squadra formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. La sua esperienza a The Voice Senior è durata appena una stagione, data la sua presenza alla corte di Alfonso Signorini.

Nei mesi scorsi si era parlato di un ritorno dei due Carrisi, proposta che avrebbe fatto piacere soprattutto alla giovane Jasmine, sempre più intenzionata a voler fare carriera nel mondo della musica. Pare però che l’indiscrezione non fosse del tutto esatta, e che potrebbe esserci un altro duo, altrettanto famoso, a prendere il posto della Berti.

Ad anticipare tutti è stato il portale TvBlog, che ha svelato chi potrebbe sostituire la cantante. Nella terza edizione del programma ci saranno due volti nuovi ma ben conosciuti dal pubblico: secondo quanto riportato dal sito, il talent potrebbe accogliere nella sua squadra I Ricchi e Poveri.

La data di inizio della trasmissione è fissata per gennaio, e perciò la notizia del duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu potrebbe trovare conferma nelle prossime settimane. Del resto per i due l’esperienza di un’avventura sul piccolo schermo non è certo una novità: hanno fatto parte dello show del sabato sera di Rai 1 Ora o mai più, insieme ad altri papabili nomi per il talent.

Le trattative sono in corso per portare I Ricchi e Poveri, ma secondo il portale ci sarebbe un altro nome in ballo per quel ruolo: si parla infatti di Romina Power (che però pare abbia meno possibilità rispetto ai colleghi).

Orietta Berti, le nuove avventure a Mediaset

Orietta Berti è inarrestabile: dopo le partecipazioni televisive di successo come quella fissa a Che Tempo Che Fa con l’amico Fabio Fazio e il viaggio on the road con Mara Maionchi e Sandra Milo per il programma Sky Quelle Brave Ragazze, la cantante è approdata a Mediaset e pare che per lei siano pronte ad aprirsi tantissime porte.

Oltre a ricoprire il ruolo da opinionista per il GF Vip 7 (pare che il suo contratto preveda anche la prossima edizione), si parla anche di un one woman show, sullo stile di quello visto la scorsa stagione su Canale 5 con protagonista Iva Zanicchi. Potrebbe trattarsi di un programma con tanta musica dal vivo, con alcuni ospiti del mondo dello spettacolo che Orietta ha conosciuto nel corso della sua lunga carriera.