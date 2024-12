Tutte le emozioni della semifinale di The Voice Kids, andata in onda il 13 dicembre 2024, in cui i cantanti hanno emozionato tutti, anche Loredana Bertè

Fonte: IPA Loredana Bertè

Nella serata del 13 dicembre 2024 si è disputata la semifinale dell’edizione 2024 di The Voice Kids. Tutti i talenti canori che hanno superato le blind audition, quindi, si sono nuovamente sfidati a suon di note per conquistare un posto nella finale dello show televisivo, che andrà in onda la prossima settimana.

Antonella Clerici ha presentato la puntata come una serata di musica e divertimento, ma c’è stato spazio anche per le emozioni che i giovani cantanti hanno suscitato, con la loro voce, in tutti coloro che li hanno ascoltati. I bambini hanno saputo coinvolgere tanto i telespettatori da portare Loredana Bertè alla commozione.

Loredana Bertè commossa. Voto: 10

La prima coach a dover prendere una decisione importante, nella puntata del 13 dicembre 2024 di The Voice Kids è stata Loredana Bertè, che ha dovuto scegliere chi portare in finale tra le quattro piccole artiste da lei selezionate, che la cantante ha definito: “Piccole Loredanine… In ognuna di loro, vedo qualcosa di me… Tutte figlie di Loredana”. La stella della musica italiana ha anche portato dei piccoli cadeaux alle sue allieve: una bandana color pastello coordinata alla sua.

La prima esibirsi è stata Sara che ha eseguito Il mio canto libero al pianoforte e, alla fine della sua performance, ha abbracciato Loredana Bertè che, davanti a questo gesto, si è commossa: “Mi hai fatto impazzire, sei dolcissima. Grazie”. I colleghi della cantante hanno commentato questo momento con ironia: “La prima volta che ti vediamo piangere”, ma durante tutto l’episodio del talent show la cantante ha mostrato un lato di sé dolce e materno del tutto inedito.

Francesco “copia” Angelina. Voto: 9

Dopo Loredana Bertè è stata la volta di Gigi D’Alessio che ha denominato i suoi prescelti come un: “Quartetto degli elementi”. Tra di loro si trovava Francesco Maugeri di 12 anni e proveniente da Caltanissetta. Per passare la selezione per la finale, il ragazzo ha eseguito La Rondine di Mango con voce e violino, sorprendendo tutti.

L’esibizione del giovane talento ricordava tantissimo quella di Angelina Mango all’ultimo Festival di Sanremo per stile di canto e intensità. Clementino l’ha definito: “Bravissimo” e Loredana Bertè si è detta commossa. Dopo questa meravigliosa performance Gigi D’Alessio ha deciso di regalargli un biglietto per la finale di The Voice Kids.

Silvano superstar. Voto: 10

Tra i diversi bambini che si sono esibiti nel corso della puntata del 13 dicembre 2024 del talent show si trovava anche Silvano Fava che ha proposto dei brani della tradizionale del liscio romagnolo, facendo ballare tutti. Il bambino, di dieci anni, ha eseguito Rosamunda, ricevendo i complimenti di tutti.

Clementino, in particolare, ha detto di lui: “Lui è liscio io frizzante”, mentre Gigi D’Alessio ha portato i complimenti di Casadei. La più grande sostenitrice di Silvano Fava, però, è stata Antonella Clerici che ha svelato di adorarlo, tanto da fargli una particolare proposta, dopo la sua eliminazione: “Silvano nella finale come valletto mio… Ti vorrei con me nella finale, mi aiuti… Allegria nel gruppo… Tua solarità… Mi piace da morire”.

Clerici impeccabile. Voto: 10

Anche nella puntata della semifinale, Antonella Clerici è stata una padrona di casa perfetta. La presentatrice ha saputo coccolare i piccoli talenti che, purtroppo, hanno dovuto lasciare il talent show e ha voluto complimentarsi con i coach per le loro scelte musicali sorprendenti e mai scontate: “Complimenti… Assegnato a questi ragazzi… Dei pezzi davvero belli… Molto originali, molto particolari”.

Antonella Clerici, per l’occasione ha indossato un completo che la faceva risplendere. Luminosa come non mai, infatti, la conduttrice televisiva ha selezionato, per l’occasione, un completo pantalone e giacca bianchi e un top completamente ricoperto da lustrini argento. Vero focus del look era il rossetto fragola, perfetto per le prossime festività.