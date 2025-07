The twisted tale of Amanda Knox, curiosità e cast della serie sull’omicidio di Meredith Kercher

Il caso dell'omicidio Meredith Kercher diventa una serie tv: ecco cosa c'è da sapere su "The twisted tale of Amanda Knox"

IPA Amanda Knox produce la serie sul caso di Meredith Kercher

Uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni arriva sul piccolo schermo: l’omicidio di Meredith Kercher sarà infatti al centro di The twisted tale of Amanda Knox, miniserie in onda su Disney+ dal prossimo 20 agosto. Tra i produttori dello show, oltre alla stessa Amanda, anche Monica Lewinsky.

La trama della serie The twisted tale of Amanda Knox

La serie The twisted tale of Amanda Knox è ispirata all’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher, uccisa nel suo appartamento di Perugia mentre si trovava in Italia in Erasmus. Non si tratterà di una semplice narrazione dei fatti bensì – si legge in una nota di Disney + – “della storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e del suo percorso per conquistare la libertà”. La vicenda segue quindi il punto di vista dell’allora studentessa americana, che condivideva l’appartamento di Perugia con la giovane vittima ed altri studenti.

All’epoca Amanda e il suo fidanzato Raffaele Sollecito furono condannati, salvo poi essere assolti definitivamente nel 2015 dopo anni di processi e appelli. L’unico condannato in via definitiva è stato Rudy Guede, riconosciuto come autore materiale dell’omicidio. Il caso suscitò grande clamore mediatico, soprattutto per la giovane età della vittima e dei presunti colpevoli.

Gli episodi saranno otto in totale: i primi due debutteranno in Italia su Disney+ mercoledì 20 agosto, seguiti da uno a settimana per i mercoledì successivi. Tutte le puntate saranno disponibili in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese.

Il cast della miniserie sul caso Meredith Kercher

Il cast della serie The twisted tale of Amanda Knox vedrà alternarsi star italiane e internazionali nei ruoli principali. Grace Van Patten, già vista nella serie Nine Perfect Strangers, vestirà i panni della protagonista: con lei ci sono anche Sharon Horgan nei panni di Edda Mellas, la madre di Amanda; e John Hoogenakker nel ruolo di Curt Knox, il padre. Tra le star d’Oltreoceano anche Joe Lanza, nel ruolo del patrigno di Amanda, Anna Van Patten in quelli della sorella, e Jared Canfield in quelli di Chris Robinson, suo futuro marito.

Molto nutrita anche la compagine italiana con Giuseppe De Domenico, già protagonista di Vermiglio, che interpreterà Raffaele Sollecito. Francesco Acquaroli sarà invece Giuliano Mignini, il pm che accusò Amanda, mentre Roberta Mattei ricoprirà il ruolo di Monica Napoleoni, l’agente di polizia che arrestò Raffaele e Amanda il 6 novembre 2007. Non si conoscono i nomi degli attori che interpreteranno Meredith Kercher, vittima dell’omicidio, e le altre persone coinvolte nel caso, ovvero Rudy Guedé e Patrick Lumumba.

I produttori della serie sono invece KJ Steinberg (artefice del successo di This Is Us); Warren Littlefield; Lisa Harrison; Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company); e Michael Uppendahl, che è anche regista. A completare l’elenco dei producer sono la stessa Amanda Knox, insieme a Chris Robinson (Knox Robinson Productions) e Monica Lewinsky: l’ex stagista alla Casa Bianca, coinvolta nello scandalo Sexgate nel 1998 con il presidente Bill Clinton, ha infatti fondato la casa di produzione Alt Ending Productions.