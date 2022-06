Terremoto Tg1, perché Giorgino, D’Aquino e Chimenti sono stati rimossi dal serale

Fonte: Ansa Crisi al TG1, Francesco Giorgino retrocesso

Aria di crisi negli studi del TG1, o meglio di terremoto. Tre volti storici, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, hanno perso la loro fascia intoccabile del notiziario serale poiché, come riportato da alcune testate giornalistiche, si sarebbero rifiutati di partecipare alla turnazione anche di orari meno comodi. Pare che Monica Maggioni, direttore del tg più importante del nostro paese, non voglia scendere a compromessi, anzi, avanti i volti nuovi. I tre mezzibusti potrebbero passare al notiziario delle 13:30.

Giorgino, D’Aquino Chimenti hanno detto no alla fascia dell’alba

Secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani italiani, al TG1 è in arrivo un vero e proprio terremoto. La causa scatenante sarebbe il no secco di tre volti storici della fascia serale di partecipare alla turnazione, come i loro colleghi più giovani, anche negli orari più scomodi.

Infatti, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti pare abbiano rifiutato l’edizione con rassegna stampa delle 6:30 del mattino, sotto la responsabilità di Mario Prignano. Al contrario i colleghi Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini avrebbero accettato, senza remore, la proposta del direttore Monica Maggioni, arrivata già nel mese di maggio.

L’accaduto avrebbe scatenato non solo le ire della giornalista, ma acutizzato, a detta de La Stampa, le antipatie dei colleghi più giovani verso loro tre, considerati “troppo algidi e su un piedistallo intoccabile”.

La loro azione non è stata senza conseguenze, anzi, rischia di lasciarli per un po’ lontani dalle loro poltrone.

La “punizione” dei tre giornalisti

Monica Maggioni non ci sta, e per punizione, passateci il termine, ha rimosso, secondo indiscrezioni, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti dalla conduzione del notiziario in fascia serale, passandoli a quella delle 13:30, una vera retrocessione per i noti mezzibusti. In particolare pare che sia il giornalista pugliese, al momento, l’unico fuori da ogni edizione, come ha dimostrato il suo strano commiato finale nel tg del 15 giugno, con tanto di saluto con la mano.

Insomma, o fanno i turni come tutti o, almeno per il momento, ci sono poche alternative per loro negli studi Rai. I tre giornalisti però non si danno per vinta, e avrebbero presentato richieste di recupero ferie arretrate e qualche certificato medico, ma la situazione è davvero critica.

Infatti, secondo i bene informati, le loro azioni di protesta stanno ottenendo il risultato opposto, e Monica Maggioni non sarebbe più disposta a una mediazione privata, a porte chiuse negli uffici del notiziario. L’opzione a questo punto per i tre sarebbe quella di rivolgersi all’organo sindacale della Rai, che bisognerà capire se si metterà in moto per loro.

Intanto non mancano le voci sui loro possibili sostituti: secondo FqMagazine, sarebbero in corso valutazioni sui nomi di Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti.

Giorgino, in Rai dal 1991, è alla conduzione del TG1 in fascia serale sin dal 2010, dopo 10 anni come volto all’ora di pranzo. Per lui si parlava anche di un talk show in prima serata su Rai 2, proposta che adesso potrebbe sfumare.