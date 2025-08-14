Temptation Island 2025, Valerio e la tentatrice Ary si sono lasciati. “Lui l’ha tradita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island 2025 è terminato da qualche settimana, ma continua a far discutere, soprattutto per via delle segnalazioni su alcuni personaggi. In particolare Valerio, fidanzato di Sarah, che al falò di confronto aveva scelto di lasciarla per conoscere meglio la single Ary. Come è finita fra i due? Secondo alcune indiscrezioni la storia sarebbe già arrivata al capolinea a causa di un tradimento.

Temptation Island 2025, come è finita fra Valerio e la tentatrice Ary

Fra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2025 c’è senza dubbio Valerio. Il giovane romano aveva scelto di lasciare la fidanzata Sarah al falò di confronto dopo aver baciato la single Ary. Tra le lacrime il ragazzo aveva deciso di mettere fine ad una relazione che non lo rendeva più felice, riuscendo a commuovere anche Filippo Bisciglia. Un mese dopo la fine della trasmissione, il conduttore aveva incontrato Valerio che scoprire cosa era accaduto in quel periodo di tempo.

“Sono stato fortunato a incontrarla fin dall’inizio – aveva detto lui, presentandosi di fronte alle telecamere con la tentatrice Ary -. Col tempo ho capito che poteva esserci un vero interesse. Non ho mai avuto ripensamenti. All’inizio ero titubante, temevo di non riuscire a fidarmi. Ma è stato destino. L’ho scelta fin dal primo giorno, e poi abbiamo scoperto di avere tanto in comune. Storia d’amore? Ci stiamo godendo questo rapporto giorno per giorno. Vogliamo capire se possiamo trovarci anche nella vita quotidiana”.

A quanto pare però la relazione sarebbe terminata ancora prima di nascere. Secondo alcune segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, Valerio avrebbe tradito Arianna. Una fonte ha rivelato che il ragazzo avrebbe trascorso una notte d’amore con una ragazza a Gallipoli, dopo una serata in discoteca.

Che fine ha fatto Sarah di Temptation Island 2025

Sembra inoltre smentita la possibilità che Valerio possa tornare con Sarah dopo l’addio a Temptation Island 2025. I due infatti si sarebbero incontrati di nuovo dopo la fine del programma, ma senza nessun intento romantico.

“Mi ero ripromessa di non piangere – aveva raccontato a Filippo Bisciglia, commuovendosi -. Le mie lacrime sono spesso state fraintese, ma io ho amato tanto Valerio. Lo amo ancora. Cinque anni non si cancellano in 21 giorni. La prima cosa che ho fatto una volta atterrati è stata scrivergli. Ho capito che non mi ha lasciata per quello che ha visto nel villaggio, ma perché aveva già da mesi un dubbio importante sui suoi sentimenti per me. Mi sono chiesta perché abbia continuato a fare progetti se non era più sicuro. Ho provato a riavvicinarmi, ma quando ho capito che stava già iniziando una nuova vita, ho deciso di fare un passo indietro. Mi sono mancata di rispetto troppe volte. Non voglio farlo più”.

Secondo alcune indiscrezioni la giovane sarebbe già stata contattata dalla redazione di Maria De Filippi e presto potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne. La trasmissione, che ripartirà a settembre, avrà nelle prime puntate come protagonisti proprio i concorrenti di Temptation Island 2025 che sveleranno i dettagli sulla loro vita privata e il futuro.