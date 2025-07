Temptation Island 2025 un mese dopo, quando andrà in onda l’ultima puntata

La puntata Temptation Island 2025 un mese dopo andrà in onda: quando e dove vederla per scoprire cosa è accaduto alle coppie.

Diversamente da quanto era stato ipotizzato qualche settimana fa la puntata Temptation Island 2025 un mese dopo andrà in onda. Filippo Bisciglia al termine del percorso dei concorrenti nel programma, racconterà quanto accaduto a distanza di un mese e come si sono evoluti i rapporti fra i fidanzati.

Quando andrà in onda la puntata Temptation Island 2025 un mese dopo

La puntata Temptation Island 2025 un mese dopo non solo ci sarà, ma andrà in onda molto presto. Giovedì 31 luglio infatti scopriremo cosa è accaduto alle coppie della trasmissione di Maria De Filippi a distanza di un mese dai falò di confronto. I protagonisti dello show si racconteranno a Filippo Bisciglia, svelando se hanno scelto di confermare le scelte fatte al termine del loro percorso.

Dove vedere la puntata? La trasmissione andrà in onda in diretta, dalle 21:30 su Canale Cinque e in streaming su Witty Tv. Il giorno dopo invece si potrà scoprire cosa è successo in replica su La5.

Come è finita fra le coppie di Temptation Island 2025

Anche quest’anno sette coppie si sono messe alla prova nello show, sbarcando in Calabria (nuova location del programma) per testare i sentimenti reciproci. I colpi di scena non sono mancati, fra dichiarazioni d’amore e tradimenti. Simone e Sonia B hanno abbandonato la trasmissione dopo il tradimento di lui con la tentatrice Rebecca. Il personal trainer infatti si è appartato con la single in bagno e lontano dalle telecamere, scatenando la reazione di Sonia B che, di fronte al tradimento, ha scelto di lasciarlo, nonostante lui sperasse il contrario.

Non è andata meglio a Sarah e Valerio, arrivati nello show perché lei si sentiva trascurata e lui non era certo dei suoi sentimenti. Dopo l’avvicinamento di Sarah al single Antonio la situazione si è decisamente ribaltata e Valerio si è scambiato un bacio con la single Ary. Il falò di confronto dei due è stato segnato dalle lacrime e da un lungo abbraccio che ha commosso anche Filippo Bisciglia.

Finale incerto per Denise e Marco, divisi dalla gelosia di lui per il single Flavio Ubirti e dalle dichiarazioni di lei. La coppia si è incontrata più volte, ma sembra che la decisione definitiva sulla loro storia non sia ancora stata presa. Hanno invece lasciato insieme la trasmissione Valentina e Antonio che, dopo lacrime e fughe, si sono ritrovati al falò di confronto per una proposta di matrimonio.

Angelo ha invece confermato i timori di Maria Concetta, convinta che il fidanzato fosse troppo furbo per farsi beccare mentre flirtava con qualcuno. Una situazione confermata dalla tentatrice Marianna che ha fatto alcune rivelazioni di fronte alle telecamere. E se il futuro di Lucia e Rosario sembra ancora tutto da scrivere, quello di Sonia M e Alessio è stato travagliato sin dall’inizio.

Il programma è iniziato con le dichiarazioni shock di lui, convinto di aver chiesto la mano della compagna solo per senso del dovere e riconoscenza, ed è continuato con richieste di falò negate e la scelta di Sonia M di lasciare la trasmissione, mettendo di fatto fine all’avventura di entrambi nel programma.