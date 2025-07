Chi è Marianna Furmiglieri, la tentatrice di Angelo a Temptation Island 2025

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Marianna Furmiglieri è la tentatrice di Angelo, concorrente di Temptation Island 2025 e fidanzato di Maria Concetta. La giovane si è avvicinata molto ad Angelo nel corso delle puntate dello show, spingendolo a confessioni che hanno fatto infuriare la compagna, tanto da portarla a chiedere un falò di confronto.

Chi è Marianna Furmiglieri, tentatrice di Temptation Island 2025

23 anni, Marianna Furmiglieri è originaria di Napoli, città dove vive e lavora come segretaria in una concessionaria. La single dello show condotto da Filippo Bisciglia si è raccontata ai microfoni di Witty Tv, definendosi “molto carismatica, schietta e determinata”. Marianna ha svelato di avere una passione per lo sport: “Sono una persona molto attenta. Sono presa da me e da tutto ciò che può migliorarmi quotidianamente”.

Quando le è stato chiesto come si immagina fra dieci anni ha confidato: “In buona salute, realizzata e con una famiglia e un marito che mi ama”. Fisico statuario, occhi verdi e capelli neri, Marianna ha attirato da subito l’attenzione di Angelo, il fidanzato di Maria Concetta. I due nel corso della trasmissione di Maria De Filippi si sono avvicinati sempre di più e Marianna ha messo alla prova la fedeltà di Angelo.

Era stata Maria Concetta a scrivere a Temptation Island, a causa della gelosia nei confronti del fidanzato e dei dubbi nei suoi confronti. Nel video di presentazione infatti aveva rivelato di non fidarsi di Angelo, tanto da controllarlo con diversi stratagemmi e tecniche, fra cui quella dello scotch. Sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati, lui aveva svelato di sentirsi piuttosto tentato dalla vicinanza di Marianna.

“In questo anno e mezzo ci sono state delle tentazioni, qualche ragazza mi ha scritto ma io non ho mai risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei. Oggi però mi chiedo se sia davvero la donna giusta per me”, aveva raccontato, scatenando l’ira di Maria Concetta.

“Dice che gli manca la libertà di prima. Gli manca la vita da donnaiolo. Se io sono diventata così gelosa è per colpa sua. Anche quando siamo insieme, a volte vuole fare il Don Giovanni. Dai video lo vedo divertirsi, mentre con me non lo fa”, aveva replicato lei, dopo aver visto alcuni video del fidanzato.

Le rivelazioni della tentatrice Marianna su Angelo

Ma a causare la reazione improvvisa di Maria Concetta sono state soprattutto le rivelazioni di Marianna. La tentatrice ha svelato di aver parlato lontano dalle telecamere con Angelo, confermando la volontà del ragazzo di non esporsi di fronte all’obiettivo, ma di incontrarla di nascosto una volta terminata la trasmissione.

“Lui parla solo quando può parlare. Ma sta mentendo a se stesso. I suoi gesti, gli sguardi… si percepisce. Controlla le telecamere. Senza, farebbe tutt’altro. Quando eravamo senza microfoni e telecamere, mi ha detto che ci vediamo fuori”, ha spiegato.

Una confessione che ha scatenato la reazione immediata di Maria Concetta. La ragazza infatti è scesa in spiaggia senza attendere, chiedendo un falò di confronto immediato con il fidanzato Angelo per chiarire una volta per tutte la situazione.