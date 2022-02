Tali e Quali, il vincitore è Daniele Quartapelle: chi è l’imitatore di Renato Zero

Daniele Quartapelle è il vincitore di Tali e Quali. La matrice Nip del longevo show di Rai1, condotto con competenza e simpatia da Carlo Conti, è giunto alle sue battute finali dopo una serie di rinvii. La prima, per i commenti sulla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la seconda per lasciare spazio alla serata conclusiva del Festival di Sanremo che ha incoronato Mahmood e Blanco come trionfatori assoluti. Raggiunta l’ultima puntata, lo spettacolo dell’Ammiraglia di Viale Mazzini ha chiuso in grande con un’imitazione perfetta di Renato Zero.

Tali e Quali, chi è il vincitore Daniele Quartapelle

Ha conquistato tutti. Il pubblico, la giuria e i suoi compagni d’avventura. Daniele Quartapelle è un imitatore sopraffino, un fan che sente l’essenza del suo idolo sotto la sua pelle e la sprigiona sul palco. Con i movimenti, con l’intenzione e con la voce. Ed è così che ne I migliori anni della nostra vita ha fatto scattare in piedi il pubblico, che si è sciolto in un lungo applauso d’approvazione per la sua bella performance.

La passione per la musica l’ha smosso fin da giovanissimo, già dai tempi della scuola. Nonostante gli studi lo abbiamo portato in una direzione diversa (è diplomato geometra), ha sempre sognato di sfondare nel mondo dello spettacolo. Si fa così spazio iniziando a suonare la batteria e osservando i grandi della musica. Studia canto e continua a lavorare, fino a varcare la soglia del locale Ciao Nì, che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Notata l’incredibile somiglianza a Renato Zero, i proprietari del locale gli chiedono di esibirsi in uno dei brani dell’artista romano. Da quel momento, non si è più fermato. Tra i suoi più grandi supporter, c’è sicuramente la dolcissima madre novantenne, comparsa nel video di presentazione di Tali e quali e suo punto di riferimento da tutta la vita.

Sentito da Il Quotidiano del Lazio, aveva dichiarato: “Non sono andato per gareggiare, pensavo di essere più un ospite che un concorrente. Quest’anno compio 23 anni di Renato. La mia imitazione indubbiamente mi ha spinto a mettermi in gioco e a volerci provare. Io sono un artista emergente al di fuori del programma, sono consapevole che questo potrà aiutare la mia carriera”.

Tali e quali, la classifica finale

È stata sicuramente una finale avvincente, quella di Tali e Quali, che ha visto trionfare Daniele Quartapelle in Renato Zero. Rimane indietro, invece Veronica Perseo in Lady Gaga, prima vincitrice della competizione, preceduta da Luca Cionco che ha invece portato sul palco un’imitazione magistrale di Fabrizio De Andrè in La Canzone di Marinella.

Questa la classifica finale, stilata in base ai voti della giuria (Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello), alla quale si sono uniti Ubaldo Pantani e Leonardo Pieraccioni, in studio per la presentazione del nuovo film Il sesso degli angeli, con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini: