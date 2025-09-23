Tale e Quale 2025, Carlo Conti spiega perché ha scelto nel cast Antonella Fiordelisi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Antonella Fiordelisi

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Nel cast di quest’anno spicca il nome di Antonella Fiordelisi, fino ad ora nota più al pubblico dei reality show e dei social. Ma la bellissima influencer, che tanto ha fatto chiacchierare pure per le sue appassionanti storie d’amore, è pronta finalmente a mostrare il suo talento e a cercare uno spazio concreto nel mondo dello spettacolo.

Perché Antonella Fiordelisi partecipa a Tale e Quale Show

Intervistato da Chi, Carlo Conti ha svelato il motivo per cui ha deciso di ingaggiare Antonella Fiordelisi per Tale e Quale Show 2025. Una scelta che, a quanto pare, è in linea con la tradizione degli ultimi anni e che sembra avere una vera e propria mission.

“A Tale e Quale ho avuto concorrenti famosi per il gossip, il mio obiettivo era quello di aiutarli a mostrare un altro lato. È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere”, ha ricordato il conduttore Rai.

E pure quest’anno la strategia è simile: “Anche in questa nuova edizione, che parte il 26 settembre, abbiamo concorrenti come Antonella Fiordelisi e Le Donatella, che vedo spesso sulle riviste, e poi anche Pamela Petrarolo e Peppe Quintale, che hanno storie interessanti. A Tale e Quale, sempre con il sorriso, si scoprono doti e velleità che, magari, non si conoscevano”.

Dunque Conti spera di far emergere il talento della Fiordelisi, che fino ad oggi ha sempre fatto parlare più per le sue vicende di cuore che per altro. Del resto è diventata popolare dopo le avance del calciatore Gonzalo Higuain, ex di Juve e Napoli, e poi ha fatto chiacchierare per le sue love story con Francesco Chiofalo, Edoardo Donnamaria e Giulio Fratini (l’ex di Elisabetta Gregoraci).

Tra una relazione e l’altra la partecipazione a programmi quali Temptation Island, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Pechino Express.

Antonella Fiordelisi sogna in grande

In realtà, chi segue quotidianamente Antonella Fiordelisi sui social conosce da tempo la sua passione per il canto e la sua voglia di emergere nello showbiz. Da qualche tempo ha iniziato anche a prendere lezioni di recitazione, con la volontà di riuscire magari ad affermarsi come attrice. Lontana da qualsiasi etichetta trash.

Tale e Quale Show è sicuramente un banco di prova importante per la 27enne, che potrà provare a togliersi di dosso qualche pregiudizio di troppo.

“Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva. Grazie di cuore a Carlo Conti, Rai1 ed Endemol per questa fiducia enorme”, ha dichiarato Antonella alla vigilia del programma.

“Grazie a chi mi ha sostenuta anche quando era più facile giudicare o scappare. Grazie a chi mi ha guardato da lontano senza capire: mi avete dato forza. Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate”, ha aggiunto.