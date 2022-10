“Storie Italiane”, perché non è andata in onda Eleonora Daniele. Come cambia il palinsesto

Fonte: ANSA Eleonora Daniele, perché non è andata in onda con "Storie Italiane"

È cambiato il palinsesto della mattinata sulla Rai, infatti è saltato Storie Italiane il programma condotto da Eleonora Daniele. Ma come mai? La ragione va ricercata nella giornata del 4 ottobre, dedicata a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

Storie Italiane non è andato in onda, cosa è successo

Non è andato in onda Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele che tiene compagnia ai telespettatori tutte le mattine su Rai Uno a partire dalle 9,50. La trasmissione è giunta alla dodicesima edizione e al suo interno vengono affrontate tematiche inerenti all’attualità e approfondimenti con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche “nip”.

Nella giornata del 4 ottobre 2022 Storie Italiane non è andato in onda, lasciando il posto a un’atra trasmissione Rai: A sua immagine. La ragione sta nel fatto che il 4 ottobre si celebra il Santo Patrono d’Italia, ovvero San Francesco d’Assisi e Rai Uno ha deciso di dedicare il palinsesto mattutino proprio a questo. Lo ha fatto con uno speciale del programma condotto Lorena Bianchetti di A sua immagine, che normalmente ha la sua collocazione il sabato e la domenica.

mantenuta la normale messa in onda di Unomattina, a seguire ha preso il via lo speciale con la messa in diretta da Assisi. Oltre a saltare la programmazione di Storie Italiane c’è stato anche uno slittamento dello show culinario di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, che ha preso il via alle 12,20.

Il palinsesto tornerà il medesimo di sempre a partire da mercoledì 5 ottobre.

Eleonora Daniele, Storie Italiane, il lavoro e la famiglia

Eleonora Daniele è da tanti anni un volto molto apprezzato della televisione. Classe 1976 ha un lungo e ricco curriculum professionale, che l’ha vista debuttare come attrice per poi approdare alla tv con La sai l’ultima, prima, e la partecipazione a Il Grande Fratello, poi, come concorrente della seconda edizione.

Da quel momento per Eleonora Daniele si sono spalancate le porte dello spettacolo e ha preso parte a numerosi show televisivi e ad alcune serie tv.

È al timone di Storie Italiane da 2017, ma nel frattempo non si è fatta mancare anche altri progetti come l’essere giurata a Miss Italia e allo Zecchino d’Oro o la conduzione di Il sabato italiano e Senato & Cultura – Il futuro è donna?.

Dal punto di vista privato Eleonora Daniele è felicissima. Mamma di Carlotta da maggio del 2020, le volte in cui ha parlato della maternità ha mostrato tutta la gioia di questi momenti speciali. A partire da quando aveva annunciato la nascita della piccola: “Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”, aveva scritto su Instagram.

E anche dal punto di vista sentimentale tutto procede benissimo: Elonora Daniele di recente si è presentata alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia in compagnia del marito Giulio Tassoni. Uno scatto di coppia raro, infatti i due sono molto riservarti, ma dal quale traspare il legame speciale che li unisce. Bellissimi e ammirati.