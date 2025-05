Stefano De Martino ha le idee molto chiare sul futuro. Non si nasconde e mira al Festival di Sanremo. Ha anche fornito una precisa finestra temporale, oltre la quale non andrebbe

Molto spesso a La Volta Buona si parla di Stefano De Martino. C’è grande affetto e stima da parte di Caterina Balivo per il collega conduttore. Nel corso della trasmissione andata in onda oggi, lunedì 26 maggio, sono così state trasmesse immagini del Festival della Tv. Momenti sul palco e altri, “privati”, con l’inviata del programma Rai.

Lavoro e famiglia: il futuro di Santiago

Dopo aver ringraziato Caterina Balivo, sempre gentile nei suoi confronti e prodiga di complimenti, Stefano De Martino ha risposto a un paio di domande sulla sua famiglia. In che modo vivono il suo successo?

A quanto pare, in maniera totalmente serena. Lui non è un Vip in casa sua e sarebbe assurdo il contrario. Il suo ruolo diventa normale tra quelle mura. Non si parla dunque di quanto raggiunto con Affari Tuoi, di ascolti e confronti: “Mio padre, ad esempio, commenta con me le singole puntate e le scelte dei concorrenti”.

Un futuro radioso dinanzi a sé, anche se di recente ha spiegato di non vedersi in questo ruolo per tutta la vita. Di certo, però, la conduzione rappresenta il suo presente e prossimo futuro. Ha infatti anche un lungo contratto con la Rai. In seguito si vedrà.

Lo stesso potrebbe dirsi anche per suo figlio Santiago. È cresciuto vedendo mamma e papà sui giornali e in televisione. I due hanno seguito le proprie pulsioni artistiche e per lui De Martino non si augura altro:

“A volte i figli seguono le orme dei genitori, altre volte ci si allontana totalmente. Non saprei ma spero lui trovi una via di mezzo, ma soprattutto che faccia quello che gli pare e piace”.

Conduzione di Sanremo

Si parla molto di Stefano De Martino come di un erede. Di fatto la televisione italiana non ha molto conduttori e, considerando come una certa generazione inizi a sentire gli affanni del tempo, servirebbe un ricambio di massa. Al di là delle necessarie ansie, lui sembra star bene in questi abiti.

Ha preso lo scettro che era di Amadeus e con Affari Tuoi ha conquistato tutti. Ha poi rigenerato un progetto vincente come Stasera tutto è possibile e guarda a nuove sfide. Mentre a La Volta Buona ci si chiede se possa essere l’erede di Carlo Conti o di Paolo Bonolis (che ha precisato di vederlo bene, un giorno, ad Avanti un altro), lui ha così risposto sul palco del Festival della Tv:

“Mi piacerebbe fare Sanremo e farlo bene. Quando mi chiedono del Festival, dico che vorrei farlo con qualche capello bianco ma con ancora tutti i capelli in testa”.

Un po’ di bianco indicherebbe l’esperienza accumulata in questa fase. Il fatto d’avere tutti i capelli, invece, ha una doppia chiave di lettura. Da un lato non vorrebbe condurre Sanremo senza la necessaria vitalità data dall’età che sta vivendo. Dall’altra, non ha timore a dirlo, è molto vanesio e vorrebbe “potersi pettinare” per l’Ariston: “Il mio specchio è mio padre, che dei capelli ha ormai un ricordo”.

Non è dunque da escludere che la fase migliore possa essere proprio quella immediatamente successiva a Carlo Conti. Stefano De Martino direttore artistico di Sanremo 2029: non suona di certo male.