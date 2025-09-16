Stefano De Martino replica (elegantemente) a Gerry Scotti: “Siamo due commercianti”

Il conduttore di Affari tuoi commenta per la prima volta il calo di ascolti che sta registrando il suo programma da quando è in onda La Ruota della Fortuna su Canale 5

Stefano De Martino ha scelto la strada dell’eleganza per commentare gli ultimi risultati del suo Affari Tuoi. Chi sperava in qualche dichiarazione al vetriolo e l’ennesima polemica resterà sicuramente deluso. Dopo il successo dello scorso anno, che ha indubbiamente accresciuto la popolarità dell’ex marito di Belen Rodriguez, il programma ha perso ascolti tv a causa della messa in onda de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Una situazione che, almeno per il momento, non sembra preoccupare più di tanto il conduttore Rai.

Stefano De Martino commenta la sfida con Gerry Scotti

Affari tuoi continua a perdere contro La Ruota della Fortuna ma Stefano De Martino è convito del suo lavoro quotidiano e dell’affetto del pubblico.

Gli ultimi dati – che si riferiscono quindi alla giornata di ieri, lunedì 15 settembre – parlano chiaro: Affari Tuoi è stato seguito da 3.851.000 telespettatori (20.2% di share) mentre La Ruota della Fortuna da ben 4.861.000 telespettatori, pari al 25.5% di share.

“Io non credo di dover arginare qualcuno – ha detto l’ex ballerino in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciano a lavorare. La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.

Su Affari Tuoi, De Martino ha aggiunto: “Una trasmissione quotidiana ti dà un’opportunità unica: cambiare in divenire. Puoi raddrizzare il tiro, cambiare piccole cose. Sono contento di aver cambiato target, dalle ragazze alle nonne in un attimo! La cosa più bella è fare compagnia alle persone anziane, far parte della loro giornata”.

Stefano ha poi riflettuto sulla sua carriera, costruita col tempo con passione e determinazione: “La mia salvezza è l’alternanza tra teatro e tv, sono entusiasta di ricominciare! Nell’ultimo anno è cambiata la carta d’identità: adesso le persone dicono che sono un conduttore, anche se è ancora una cosa che mi sorprende”.

Decisamente diverso l’atteggiamento di Gerry Scotti, che ha riportato La Ruota della Fortuna al successo. Dopo la prima vittoria contro Stefano De Martino, il conduttore Mediaset ha condiviso sui social “Ehhhh già…”, con in sottofondo il celebre brano di Vasco Rossi in cui canta ‘Io sono ancora qua…’. Nessun diretto riferimento a numeri e dati, ma il tempismo della pubblicazione social non ha lasciato margini di fraintendimenti sull’entusiasmo per questo nuovo risultato professionale.

Più critico Pier Silvio Berlusconi, che è intervenuto a sorpresa durante una registrazione de La Ruota della Fortuna, criticando apertamente Affari Tuoi: “Noi siamo orgogliosi di questo prodotto. Non solo perché è divertente e fa ottimi ascolti, ma perché è un gioco che riporta nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana”, ha dichiarato il figlio di Silvio Berlusconi.

“Di là, i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco: si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza meriti né prove da superare. Noi qui offriamo intrattenimento istruttivo, oltre che divertente”, ha aggiunto.

Affari Tuoi in calo, la Rai pensa al piano B

Nonostante l’ottimismo di Stefano De Martino, pare che la Rai stia già pensando ad un piano di riserva. La tv di Stato sarebbe interessata all’acquisto di un altro storico format, che manca dal piccolo schermo da tempo: Ok, il prezzo è giusto.

L’operazione televisiva è stata anticipata da Giuseppe Candela su Dagospia: “Il patto tra Rai e Mediaset è saltato, inizia lo show”. Qualora l’ipotesi si realizzasse, andrebbe a sostituire Affari Tuoi.

Al momento, però, non ci sono conferme ma solo voci. Molte sussurrano di un clima di malcontento dietro le quinte dopo i risultati tutt’altro che positivi dell’ultimo periodo.