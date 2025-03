Stasera tutto è possibile, pagelle ottava puntata: Aurora Leone regina (9), Herbert Ballerina strepitoso (8,5)

Fonte: IPA Aurora Leone

Una serata che potrebbe essere la perfetta definizione di caos organizzato, trash puro e irresistibile comicità. Il tema è il mito, ma il vero protagonista della serata è il nonsense. Tra pianisti che cadono, sceriffi stanchi e banditi sudati, Stasera Tutto È Possibile ha regalato un’altra giostra di risate, gag improvvisate e un finale in cui anche le scivolate fisiche diventano parte di una performance da applausi. Il pubblico ha vinto, senza alcun dubbio.

Anima e Core dà il via alla serata, con Stefano De Martino che ci fa entrare nel mood con un balletto ironico che riprende Affari Tuoi e lo traveste da parodia sanremese. Il tema della serata è il mito, ma il vero pantheon, quello che regna incontrastato, è quello del trash e della comicità senza freni. In studio: Herbert Ballerina, Aurora Leone, Paolo Belli, Beppe Iodice, Francesco Paolantoni, Flora Canto, Paolo Ruffini e Biagio Izzo. La prima mezz’ora vola tra giochi cult e situazioni da bar dello sport, e come sempre, è tutto un susseguirsi di gag, imprevisti e risate. Ecco come è andata, un gioco dopo l’altro.

Aurora Leone, la preferita del pubblico: voto 9

La platea l’acclama, e lei non delude mai. Aurora Leone è sempre sul pezzo, con un’intelligenza comica che emerge in ogni situazione. In Musica Maestro è stata rapida e precisa, azzeccando al volo Maledetta primavera. Ma è in Patapouf che la sua vera natura emerge: tra il caos totale e il delirio, lei rimane lucida, sicura e irresistibile, dando spettacolo anche senza far troppe mosse da star. Il pubblico non smette mai di tifarla, e il suo 9 è meritatissimo.

Herbert Ballerina, l’eroe stanco: voto 8,5

Partenza con il botto, quando nel gioco Segui il labiale, Herbert si lancia nel suo classico delirio: dice tutto tranne le parole giuste e, tra risate, il pubblico si spacca in due per la sua espressione facciale mentre Beppe Iodice capisce parole senza senso come “centauri” che diventano “Gente di mare”.

La sua performance in Mimo senza fili lo fa davvero spiccare: riesce a indovinare l’ultima frase, ma c’è un piccolo dettaglio che fa la differenza: ha barato, approfittando della complicità di Stefano De Martino, che gli ha passato il messaggio scritto. Ma la sua astuzia non ha rovinato il divertimento, anzi, ha aggiunto una dose di comicità in più. Un vero e proprio maestro del nonsense, anche se la sua vittoria è più furba che “legittima”.

Flora Canto, intelligente e precisa: voto 8

Flora Canto non è solo la “bella del saloon”, ma è anche la regina dei biscotti. In Musica Maestro è tra le prime a indovinare senza indugi, mentre in Patapouf tiene testa a tutti, senza farsi sopraffare dal caos. È una presenza solida e che funziona sempre. Il suo momento è stato proprio il gioco dei biscotti, dove doveva farsi scivolare un biscotto in bocca facendo le smorfie.

Biagio Izzo, alto e basso: voto 7

Biagio Izzo ci regala risate di non troppo alto livello (soprattutto quando si fa protagonista nel gioco del palloncino, dove batte De Martino con il “trucchino” più rozzo del secolo) ma si riscatta completamente in Musica Maestro. Come maestro d’orchestra, con la sua interpretazione sopra le righe, è riuscito a ridere anche di sé stesso, ma senza mai perdere il controllo.

Beppe Iodice, il bandito che cade: voto 6,5

Pianista del saloon? Macché. Fuorilegge disastroso e scivoloso, Beppe Iodice ha fatto del suo mestiere l’arte della caduta. Tra una risata e l’altra, è stato protagonista in ogni scena, dalla stanza inclinata dove ha reso omaggio al miglior slapstick a Segui il labiale, dove Herbert lo ha sabotato con gioia. In Patapouf, nonostante i suoi sforzi, è stato travolto da Ruffini. Un ruolo comico non proprio brillante, ma che lo ha reso un autentico showman del caos.

Stefano De Martino, il conduttore equilibrista: voto 7,5

Simpatico, ironico e sempre sul pezzo, Stefano De Martino è una presenza indispensabile. Si diverte, guida il caos e lancia battute come se fosse un esperto giocoliere del trash. Senza di lui, la serata sarebbe stata un altro disastro. Lo stile giusto per il programma, capace di tenere alto il ritmo anche quando il livello scivola nel nonsense più totale. Rimane una certezza per lo show.