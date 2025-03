Fonte: IPA Stefano De Martino

Martedì 11 marzo torna l’esilarante appuntamento con il comedy show più folle della TV. A Stasera tutto è possibile va in onda divertimento puro con il sesto episodio della stagione, sempre condotto da un ormai affermatissimo Stefano De Martino. Una sorta di passaggio di testimone da Rai1 – dove conduce Affari tuoi – a Rai2, dove torna per presentare uno dei programmi che con gli anni è diventato un vero e proprio cult della televisione generalista ma anche del suo curriculum in continua crescita. Ma cosa succederà stasera?

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni dell’11 marzo

L’Auditorium Rai di Napoli sarà ancora una volta il palcoscenico di risate, giochi assurdi e momenti di puro intrattenimento. Il cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, è pronto a regalare nuove gag e momenti indimenticabili. E proprio De Lucia, come ogni settimana, ci stupirà con una delle sue imitazioni impeccabili: questa volta, si calerà nei panni della Regina della domenica, Mara Venier.

Non solo. La puntata di questa settimana ha un titolo che già preannuncia scintille: STEP Impossibile. Gli ospiti d’eccezione che si cimenteranno nelle prove più folli sono Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo. Prevedere cosa potrebbe accadere è davvero impossibile: il programma basa il suo successo sul divertimento ma anche sull’improvvisazione, che è ormai diventata l’elemento centrale dell’intero show.

I giochi di stasera

Le manche in studio saranno quelle che ormai conosciamo e amiamo, con qualche sorpresa in più. Non mancherà la tradizionale Stanza inclinata, una delle prove più attese dal pubblico, in cui i partecipanti cercheranno di restare in equilibrio su un pavimento inclinato di 22,5 gradi mentre cercano di improvvisare scenette esilaranti. Tra scivoloni e risate, lo spettacolo è davvero assicurato.

Tra le altre prove, torna Do re mi fa male, il gioco musicale in cui i concorrenti devono cimentarsi nel canto, spesso con risultati imprevedibili. E poi La coppia che scoppia, un test di affiatamento che metterà alla prova i concorrenti in situazioni sempre più improbabili, e Rubagallina, un gioco che porta un tocco di nostalgia e tanto divertimento.

Ad accompagnare il tutto, come sempre, ci sarà il Panda, la mascotte del programma, animata dal bravissimo Francesco Garzia. E per non farci mancare la giusta colonna sonora, in consolle ritroveremo il dj Claudio Cannizzaro, per farci ballare tra un gioco e l’altro. Insomma, le premesse per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento ci sono tutte. Stasera tutto è possibile continua a conquistare il pubblico con la sua formula vincente: zero competizione, tanta improvvisazione e una sola regola fondamentale: divertirsi e prendersi una pausa dalla routine quotidiana.

Quando e dove vedere Stasera tutto è possibile

L’appuntamento è per martedì 11 marzo, ore 21.20, su Rai2 con la conduzione di Stefano De Martino e la sua fantastica squadra di comici e ospiti. Lo show va in onda in contemporanea su RaiPlay e qui rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. La puntata vive inoltre sui social che, tramite l’hashtag ufficiale, raccoglie ogni settimana centinaia di commenti legati alla trasmissione.