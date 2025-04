Fonte: IPA Bianca Guaccero

Il 1° aprile torna Stefano De Martino con la penultima puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show in onda su Rai2. Tanti gli ospiti attesi, oltre al cast fisso che ogni martedì sera ci strappa più di una risata. Il conduttore si prepara così alla chiusura di un’edizione dagli ascolti importanti, dopo una stagione televisiva che gli ha dato più spazio su Rai1 e che lo vede protagonista, nel prossimo futuro, della Rete Ammiraglia.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti del 1° aprile: penultimo appuntamento

Tutti pronti a scatenarsi in pista (o da casa) con i giochi e le sfide che vengono proposte nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile in onda stasera 1° aprile 2025: ci aspetta, come di consueto, il padrone di casa, Stefano De Martino, ormai al timone del programma da svariate edizioni. Ha saputo renderlo a sua immagine e somiglianza, come solo i veri conduttori sanno fare: per la puntata di stasera, troviamo come sempre il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo veste i panni di Francesca Fagnani per la serata. E non dimentichiamo di citare l’ormai immancabile mascotte del programma, il Panda, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro.

Il tema della penultima puntata, invece, è Mare Mare. Nell’Auditorium Rai di Napoli sono stati ospiti Giovanni Esposito, l’amatissima conduttrice Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci. Invece, tra i giochi che vediamo nella puntata di stasera ci sono Step Challenge, Travel Step, Do re mi fa male, Patapouf. La penultima puntata di Stasera tutto è possibile va in onda oggi martedì 1° aprile 2025 su Rai2 a partire dalle 21,20. Oltre che in tv, il programma è visibile sulla piattaforma RaiPlay in diretta streaming e on demand.

Il futuro di Stasera tutto è possibile: la puntata finale è vicina

Poche settimane fa, è stata registrata la puntata finale di Stasera tutto è possibile, che va in onda l’8 aprile 2025. Tra gli ospiti super attesi? Ovviamente Emma Marrone, con cui Stefano De Martino ha condiviso un passato sentimentale importante. I due ex si sono poi divertiti insieme al cast del programma in una nota pizzeria di Napoli, tra canti, balli e persino un mini spogliarello del mitico Francesco Paolantoni.

Inizialmente si era ipotizzato un cambio di rete per la finale, ma alla fine è stato accantonato il progetto di mandarla su Rai1. Come di consueto, dunque, la vedremo su Rai2, ma è ora il momento di chiedersi il futuro del programma, che ha conquistato comunque il suo pubblico e si è imposto su un canale tutt’altro che facile.

Secondo Roberto Alessi, questa potrebbe essere l’ultima edizione condotta da De Martino. “Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai. Per lui si aprono altri progetti, ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027”.