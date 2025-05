Fonte: IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, uno degli show della televisione italiana più longevi, ha raggiunto il traguardo dei vent’anni di messa in onda e questa ricorrenza così importante viene festeggiata dalla Rai attraverso uno spin off del programma, intitolato Sognando… Ballando con le Stelle, che va in onda il venerdì sera e punta a eleggere un nuovo maestro di ballo per la prossima edizione del dancing show.

La semifinale della trasmissione televisiva è andata in onda il 23 maggio 2025 nella speciale formula di una serata dedicata al Festival di Sanremo, con l’esibizione di diversi cantanti protagonisti dell’ultima edizione della kermesse musicale.

Valentina Fiorini conquista i giudici. Voto: 10

La prima a esibirsi nella semifinale del programma televisivo è stata Valentina Fiorini che, prima di ballare, ha svelato tutto il suo dispiacere per le critiche ricevute nelle scorse puntate sulla sua altezza: “Non ce la faccio più basta. Non vanno oltre, non mi guardano per quello che faccio… Sono bassa, sono piccolina, ma agile, veloce, bionda. Però non cresco da qua alla fine delle puntate”. La concorrente ha dichiarato di sentirsi all’altezza del programma e di non accettare degli appunti non costruttivi: “Non sono commenti costruttivi ed è una cosa che mi dà rabbia”. Dopo la sua esibizione, piena di acrobazie e scambi veloci, Valentina Fiorini ha finalmente conquistato la fiducia di buona parte della giuria.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero troppo zuccherosi. Voto: 5

Due importanti protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle hanno preso parte alla semifinale dello spin off del dancing show, comparendo tra il pubblico in studio. Si tratta dei vincitori Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, che hanno salutato la conduttrice televisiva e i telespettatori solo per pochi minuti ma questi sono bastati per notare il loro look coordinato. I due, infatti, indossavano lo stesso completo, composto da pantalone e giacca marrone gessato. Il ballerino e la conduttrice televisiva si amano davvero molto, come hanno raccontato anche di recente sui social networks ma l’outfit matchy matchy non è un po’ too much?

Aly Z, tra emozioni e gaffe. Voto: 6

Aly Z è una delle concorrenti in gara a Sognando… Ballando con le Stelle e, nell’ultimo episodio del dancing show, ha raccontato alcuni episodi complicati della sua vita: “Mi sono sempre dovuta guadagnare il rispetto. Ho sempre dovuto lottare contro mia mamma per avere la sua fiducia, anche quando sono rimasta incinta la prima volta, per lei non ero in grado di occuparmi di un altro essere umano”. Dopo la morte della mamma per una malattia che le ha tenuto nascosto, la ragazza si sente più forte che mai: “Mi sento corazzata”. Dopo l’esibizione emozionante Aly Z ha lasciato momentaneamente il palcoscenico e, quando è tornata, ha raccontato senza filtri quello che le stava accadendo: “Ho mangiato la pasta al sugo mi sta venendo su”, facendo saltare in aria Milly Carlucci. La conduttrice televisiva si è affrettata a chiudere la discussione: “Oddio. Non scendiamo in dettagli. Fermi tutti”.

Marcella Bella si ritrova senza microfono. Voto: 5

Durante la puntata del 23 maggio 2025 del dancing show diversi artisti hanno cantato i loro successi sanremesi. Tra questi anche Marcella Bella che, però, ha dovuto gestire un inconveniente. Per l’artista era previsto, infatti, un cambio di posizione sul palco ma nella sua seconda ubicazione non era pronto il microfono ed è stato così facilmente svelato che la cantante si stesse esibendo in playback.

Milly Carlucci si toglie i sassolini dalle scarpe. Voto: 8

Milly Carlucci è la conduttrice dello spin off di Ballando con le Stelle che celebra i successi dello stesso, ripercorrendone la storia e ospitando in studio diversi ex protagonisti del dancing show. Tra questi, però, non ci sarà Giovanni Ciacci, che ha raccontato il suo dispiacere per questa sua esclusione, di recente, durante una puntata di La Volta Buona. La presentatrice ha utilizzato la semifinale del dancing show per rispondere alle critiche ricevute: “A tutti quelli che già si stanno lamentando perché non sono stati citati, non possiamo invitare tutti quanti, né raccontare vent’anni di storia”.

Luca Barbareschi, l’elogio per l’ex. Voto: 9

Luca Barbareschi è stato l’ospite speciale della puntata del 23 maggio 2025 di Sognando… Ballando con le Stelle. Il conduttore televisivo ha ricordato con affetto la sua esperienza nel dancing show, lanciando delle ironiche frecciatine. La prima alla sua maestra di ballo, Alessandra Tripoli, colpevole di aver accompagnato altri vip nel programma televisivo: “È stata con tutti”. In seguito il presentatore ha inscenato un momento di gelosia nei confronti dell’ex moglie Lucrezia Lante della Rovere e del ballerino Simone Di Pasquale con cui lei ha ballato in passato: “Devo calcolare i mesi… In quali momenti ti chiamava Luca?”. In ogni caso Luca Barbareschi ha chiuso la sua ospitata in studio con un vero e proprio elogio nei confronti dell’ex moglie: “Si merita tutto il successo che ha… Una delle più grandi attrici italiane”.

Chiquito emozionante e polemico. Voto: 7

Chiquito ha fatto un’importante rivelazione prima di cominciare la sua esibizione a Sognando… Ballando con le Stelle: “Sto per diventare papà insieme alla mia compagna”. In seguito il concorrente si è esibito in una rumba, in cui ha voluto trasmettere tutta l’emozione per questo momento così importante della sua vita: “Questo penso sia il viaggio più bello della mia vita, io questa sera ho ballato sia per la mia compagna che per mio figlio”.

Durante la discussione coi giurati, però, il ballerino è entrato in polemica con Guillermo Mariotto: “È ora che qualcuno dica a Mariotto che si deve mettere d’accordo con quello che dice. Cerchi il ballerino o il personaggio per Ballando con le Stelle? Mi sembra che stai cercando tutt’altro. Quelli che non fanno quello che gli viene chiesto sono i tuoi preferiti”. Il giurato, dopo lo scontro verbale, ha deciso di dare una votazione positiva al concorrente: “Ha guadagnato un punto in più per avermi risposto male”.

Janiya, inossidabile. Voto: 9

Ma la concorrente che più ha dimostrato la sua forza, almeno d’animo è Janiya, che la scorsa settimana ha ricevuto delle brutte notizie dalla sua famiglia in Kazakistan e nella puntata della semifinale ha dovuto ballare con un sostituto e non con il suo maestro: Pasquale La Rocca, fermo per un’infezione acuta gola. La ballerina, in ogni caso, ha saputo superare le avversità e conquistare il favore dei giudici: “Hai dimostrato di saper tenere la barra ferma”.