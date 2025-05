Fonte: IPA Giovanni Ciacci

Come ogni pomeriggio, anche il 16 maggio 2025, Caterina Balivo ha condotto una nuova puntata di La volta buona, salotto televisivo del pomeriggio di Rai Uno. La conduttrice televisiva ha ospitato diversi volti noti dello spettacolo italiano e ha chiacchierato con loro di un argomento piuttosto scottante: le rivalità tra le star appartenenti al mondo della televisione italiana.

Tra i protagonisti dell’episodio si trovava anche Giovanni Ciacci, che ha approfittato della presenza in studio anche di Simone Di Pasquale, storico ballerino di Ballando con le stelle, per lanciare un’ambasciata avvelenata a Milly Carlucci.

Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci

La puntata del 16 maggio 2025 di La Volta Buona è stata piuttosto complicata per Caterina Balivo che ha dovuto gestire e mediare tra gli ospiti in studio intenti a svelare diverse rivalità della televisione italiana. Oltre alle rivelazioni dei diversi ospiti in studio, Giovanni Ciacci ha deciso di prendere la parola per svelare la sua amarezza attuale nei confronti di Milly Carlucci.

L’esperto di moda ha chiesto a Simone Di Pasquale di farsi ambasciatore di questo suo malessere nei confronti della presentatrice televisiva, colpevole di non averlo invitato a Sognando… Ballando con le stelle: “A proposito di Sognando… Ballando con le stelle… Io sono molto amareggiato. Comunque io in quel programma ho dato una fetta di cuore, perché ho cambiato le regole internazionali e mondiali del programma e non sono stato inviato”.

Caterina Balivo ha provato a difendere la collega ricordando che Giovanni Ciacci non ha vinto il programma televisivo, ma lui ha rimandato indietro ogni possibilità di giustificazioni: “Cosa c’entra la vittoria? Quel programma e un pezzo di cuore, mi dispiace, perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo”.

Anche Simone Di Pasquale ha voluto replicare alle accuse del personaggio noto: “L’aspetto più importante è trovare dei ballerini per la prossima edizione, professionisti”.

I dissapori del mondo dello spettacolo

Oltre a Giovanni Ciacci, era presente nel salotto di Caterina Balivo anche Angelo Perrone che ha raccontato la rivalità esistente tra Sabrina Salerno e Jo Squillo durante la loro storica partecipazione al Festival di Sanremo: “Alle prove di Sanremo la Squillo voleva fare la persona un po’ più trasgressiva… Voleva incendiare banconote”. La cantante ligure avrebbe deciso di non accogliere la proposta della collega: “‘Non usiamo questo palcoscenico per doppi fini’ e da lì cominciò l’acredine tra le due. Durante la promozione fu l’inferno”-

Anche Michelle Masullo è intervenuta nella discussione affermando che la verità sia piuttosto differente: “L’allora manager di Sabrina cercava di mettere un po’ di zizzania tra le due… Erano amiche”.

In seguito anche Alessia Merz ha voluto raccontare dei retroscena su Non è la Rai: “120 iene lì, tutte donne”. La showgirl ha svelato l’esistenza di gerarchie tra le partecipanti allo show televisivo: “Mi hanno tolto la sedia e mi hanno detto ‘Tu sei l’ultima arrivata vai in fondo’… Le peggio erano le mamme”. Ma anche Rosanna Fratello ne ha approfittato per lanciare delle frecciatine alla collega Ornella Vanoni.

Caterina Balivo ha commentato in modo molto ironico quanto svelato nel suo salotto televisivo: “Basta vi prego. Mamma mia che puntata difficile”.