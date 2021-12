Sky, il palinsesto per le Feste di Natale: cosa vedere

Il palinsesto Sky per le feste di Natale è a dir poco emozionante. L’atmosfera è ormai nell’aria, e non desideriamo altro che metterci sul divano con i nostri cari e riempire gli occhi di meraviglie: le pellicole proposte da Sky sono un mix di intrattenimento e riflessioni.

Le novità di Sky Cinema per le feste

L’obiettivo della programmazione di Sky Cinema per il Natale è di proporre delle pellicole adatte a tutti: da Come un gatto in tangenziale 2 – ritorno a Coccia di Morto fino a Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo, c’è grandissima attesa per Harry Potter 20TH Anniversary: Return to Hogwarts. I titoli sono pensati per mettere d’accordo tutta la famiglia, dagli adulti fino ai piccini. Tra emozioni, lacrime e ritorni graditi, è tempo di appuntarsi le uscite su Sky per le festività.

I film su Sky per Natale

Sono oltre venti le prime visioni in arrivo su Sky Original. Il 25 dicembre su Sky Cinema Uno si può vedere Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il secondo capitolo della commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, diretta da Riccardo Milani. Il 26 dicembre su Sky Cinema Uno, invece, sempre alle 21.15, è la volta di C’era una truffa a Hollywood, una commedia targata Sky Original. Anche in questo caso troviamo un cast di grandi nomi, da Robert De Niro a Morgan Freeman.

C’è però enorme attesa per la reunion del cast di Harry Potter, che si tiene in occasione del ventesimo anniversario della saga di J.K. Rowling. Il primo gennaio, in prima TV assoluta sul canale Sky Cinema e in contemporanea con gli USA, si può ammirare un meraviglioso speciale introspettivo, un viaggio verso Hogwarts. Saranno presenti molti attori del cast, tra cui Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri.

Peter Rabbit 2: un birbante in fuga: venerdì 24 dicembre su Sky Cinema Uno alle 21.15

Nulla è come sembra: venerdì 29 dicembre su Sky Cinema Due alle 21.15

Lasciarsi un giorno a Roma: sabato 1° gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15

I Croods 2 – Una nuova era: domenica 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Io e Angela: martedì 4 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15

La Principessa Incantata: giovedì 6 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.00

Fast & Furious 9: mercoledì 5 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15

Dune: sabato 8 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15

Sky, il palinsesto delle serie TV per le feste

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, su Sky approda A casa tutti bene – La serie, il primo progetto di Gabriele Muccino destinato alla televisione. Un drama che si compone di otto episodi, firmato Sky Original, ma non è l’unico grande titolo che dobbiamo aspettarci dal palinsesto.

Da lunedì 27 dicembre, infatti, su Sky Atlantic arriva anche la seconda stagione di Temple, mentre per il 30 dicembre è previsto l’arrivo dei dieci episodi di Cryptid – L’incubo del lago, un teen drama con sfumature horror da non perdere assolutamente per gli appassionati del genere. Infine, il 14 gennaio giunge la miniserie originale targata Sky/HBO Landscapers con l’attrice Premio Oscar Olivia Colman.

Sky, un Natale all’insegna dell’intrattenimento

La magia di Harry Potter è nell’aria su Sky: da lunedì 27 fino al 30 dicembre su Sky Uno si può partecipare a Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, il quiz show condotto da Helen Mirren. Non manca neppure l’attesa per la nuova edizione di Italia’s Got Talent da gennaio, con l’ingresso di Elio nella giuria insieme a Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi.