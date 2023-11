Fonte: IPA Ballando con le Stelle, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Ci sono momenti della vita che ci mettono alla prova. Sta a noi reagire alle avversità e affrontare tutto a testa alta, senza lasciarci abbattere. È quanto accaduto a Simona Ventura, storia già nota che la conduttrice e attuale concorrente di Ballando con le Stelle ha ripercorso a La Volta Buona, il talk pomeridiano di Caterina Balivo di cui è stata protagonista insieme al suo maestro di danza Samuel Peron. Dopo essersi commossa per un videomessaggio del compagno Giovanni Terzi, la Ventura ha ammesso di aver pensato che sarebbe rimasta sola e che proprio grazie a lui si è dovuta ricredere.

Simona Ventura a La Volta Buona tra solitudine, dolori e fallimenti

L’intervista a La Volta Buona è stata un’occasione per ripercorrere la grande carriera di Simona Ventura, ma anche il periodo più difficile della conduttrice. Quello segnato da dolori e fallimenti, da quel 2004 che l’aveva vista al timone di un Festival di Sanremo in preda alle polemiche – tutte le case discografiche lo boicottarono – e nel vortice della separazione dal marito Stefano Bettarini, col quale aveva vissuto una lunga storia d’amore coronata dalla nascita di due splendidi figli.

Lo ha definito “un anno in chiaroscuro, sulle montagne russe” e quelli successivi non sono stati da meno. Così all’apice del successo, nel 2011 aveva deciso di lasciare la Rai per dedicarsi maggiormente alla famiglia e a sé stessa. Il lavoro ti dà tante soddisfazioni, realizzarsi come professionista è sempre stato uno dei suoi obiettivi principali ma a un certo punto si è resa conto che tutto questo stava prendendo il sopravvento sul resto. Un “resto” che meritava la priorità.

“Pensavo di rimanere zitella tutta la vita” ha ammesso ai microfoni di Caterina Balivo con il suo consueto piglio ironnico, ma ha anche rivelato con estrema dolcezza come tutto sia cambiato quando, in modo del tutto inatteso, ha conosciuto il suo grande amore, Giovanni Terzi. “Quando ci siamo conosciuti vivevamo lo stesso percorso di dolori, di fallimenti, ci siamo incontrati in un momento in cui ci siamo appoggiati l’una sull’altro, con la massima fiducia. Io uscivo da situazioni per cui pensavo che fiducia nel genere maschile non ne avrei avuta mai più. Ricominciavo dal lavoro e dai miei figli, pensavo di restare sola per tutta la vita. E invece è arrivato Giovanni”.

Simona Ventura, le parole d’amore di Giovanni Terzi a La Volta Buona

L’amore arriva quando meno te lo aspetti e di questo Simona Ventura ne ha avuto riprova. Lo hanno dimostrato le sue parole sul primo incontro con il compagno, riflesso di quegli sguardi amorevoli che è impossibile non notare ogni volta che vengono pizzicati dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

E lo ha dimostrato anche lo stesso Giovanni Terzi, che proprio a La Volta Buona le ha voluto dedicare un videomessaggio, ascoltando il quale la Ventura non è riuscita a trattenere l’emozione: “Ogni giorno che passa mi dimostri che sei sempre di più una persona sensazionale, una persona che è capace di regalare amore alle persone che ha vicino (…) a tutti quelli che ami, tu sei capace di regalare felicità”.

“In questo percorso a Ballando con le Stelle sta venendo fuori tanto altro della tua personalità che io già conoscevo ma che molti non conoscevano, perché si può essere super Simo in tanti modi, anche essendo una madre e una professionista straordinaria, anche gestendo le proprie emozioni e le proprie difficoltà in una maniera fantastica come fai tu – ha proseguito Terzi -. Io da parte mia spero solo di regalarti una grande felicità, come tu ne stai regalando da più di cinque anni a me e in questi cinque anni che stiamo vivendo insieme io dico sempre che tu mi hai salvato la vita e tu sai, perché questo lo hai fatto veramente. Me la stai salvando tutti i giorni. Per questo io ti amo e ti amerò per sempre”.