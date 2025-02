Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Simona Cavallari

Simona Cavallari è un’apprezzatissima attrice romana, nata il 5 aprile 1971. Vanta alle spalle numerose esperienze tra cinema, televisione e teatro, così come una storia personale non semplice. In quello che doveva essere uno dei momenti più belli della sua vita, infatti, si è ritrovata a combattere un nemico invisibile, interno e subdolo. Un’oscurità, ha raccontato, dalla quale ha trovato la forza di venir fuori da sola.

Il doppio parto

Un grande amore, quello con il cantautore Daniele Silvestri, dal quale sono nati due figli. I due piccoli sono venuti al mondo a breve distanza l’uno dall’altro. Simona Cavallari, infatti, li definisce quasi gemelli nel corso dell’intervista concessa a Caterina Balivo, nello studio de La Volta Buona.

Un periodo tutt’altro che semplice per lei, che ammette: “È stata molto dura”. Un’esperienza probante tanto per il fisico quanto per la mente. Si è infatti ritrovata a dover sopportare due parti cesarei a distanza di 1 anno e 2 mesi l’uno dall’altro.

Ricevere quella notizia è stata decisamente una sorpresa. Lo ha scoperto nello studio del suo medico curante. Oggi ne ride ma al tempo è stata una notizia dall’enorme peso: “Daniele ha sbarellato forse anche più di me”.

La lotta di Simona Cavallari alla depressione

Al di là della difficoltà della gravidanza, Simona Cavallari si è ritrovata a gestire due bambini che, per quanto entrambi molto piccoli, necessitavano di cose differenti. Impossibile o quasi conciliare il tutto con il proprio lavoro, che è stato dunque messo in pausa.

Era Daniele Silvestri quello dei due che lavorava, mentre lei sprofondava nella depressione post parto in silenzio: “Per una donna indipendente non è facile restare a casa. Mi sentivo molto sola e abbandonata”. Ha spiegato poi il peso delle aspettative della società. Dagli amici ai parenti, tutti si aspettano da una madre che sia felice. Ha dato alla luce un bambino che è sano, dunque per cosa dovrebbe star male?

“Ci si vergogna di stare male e io non ho chiesto subito aiuto. Ce l’ho fatta, poi, con le mie forze e da sola. È stato però molto difficile”.

Vita privata

Simona Cavallari è stata al fianco di Daniele Silvestri dal 1998 al 2009. Come detto, hanno avuto due figli: Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e 2003. Otto anni dopo è divenuta madre per la terza volta, partorendo Levon Axel, avuto dal compagno Roberto Libertini. Due anni dopo, però, la coppia si è separata.