Sex and the City, il cast prende le distanze da Chris Noth dopo le accuse

Sex and the City, le prime foto di Mr Big e Carrie nella nuova serie tv

Le star di Sex and the City hanno rilasciato una dichiarazione dopo le pesanti accuse rivolte a Chris Noth, l’attore che interpreta Mr Big nella serie iconica a cavallo tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000 e che di recente è tornata sullo schermo con un revival. La nota congiunta di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon non ha lasciato spazio a nessun dubbio: le tre attrici hanno scelto di appoggiare le donne, di sostenerle, prendendo di fatto le distanze da Noth.

Sex and the City, le attrici prendono le distanze da Chris Noth

“Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo“. Il comunicato è stato condiviso sui profili social delle attrici: su Instagram, hanno espresso il massimo supporto nei confronti delle donne che hanno trovato il coraggio di non rimanere in silenzio.

La dichiarazione è stata firmata solo da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon: esclusa Kim Cattrall, che ha interpretato Samantha Jones e che non è presente nel revival. Noth è stato accusato di aggressione e violenza sessuale nei confronti di due donne: gli episodi sarebbero avvenuti nel 2004 e nel 2015. A farlo sapere è stato l’Hollywood Reporter. Tuttavia, anche un’altra donna ha scelto di rompere il silenzio e di accusare Chris Noth mediante il Daily Beast.

Chris Noth ha smentito le accuse

Anche Chris Noth ha voluto rilasciare una dichiarazione: in una nota all’Hollywood Reporter, ha negato prontamente le accuse. “Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa, o di 30 giorni fa. Non ho mai superato questa linea. Gli incontri sono sempre stati consensuali. Non so perché queste accuse stiano venendo fuori adesso, ma non ho aggredito queste donne”.

Per il momento, Chris Noth è stato sospeso dalla serie The Equalizer: ad annunciarlo è stata la CBS. Stando al comunicato, l’attore sarà presente solo in un ultimo episodio e successivamente non continuerà a prendervi parte. A seguito delle accuse, anche la sua agenzia A3 Artists ha preso la decisione di non continuare la collaborazione.

Tara Wilson, la moglie di Chris Noth potrebbe non trascorrere il Natale con lui

Chris Noth è sposato con Tara Wilson dal 2012: il Sun ha rivelato che al momento sarebbe molto sconvolta dalle accuse rivolte al marito e che potrebbero trascorrere il Natale separatamente. Una fonte ha svelato al giornale che gli amici più stretti stanno appoggiando Noth al momento, ma Tara è stata ferita nel profondo per i tradimenti reiterati nel tempo e le accuse. “Lei è a Los Angeles per adesso, ed è molto turbata, non sta affatto bene. Avevano programmato di trascorrere il Natale insieme, ma i programmi potrebbero essere cambiati”.