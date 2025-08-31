Le serie tv da non perdere a settembre 2025

Settembre è sinonimo di grandi riprese e le serie tv non fanno eccezione: la nostra lista dei titoli in uscita che non possiamo proprio perderci

IPA Jenna Ortega protagonista di "Mercoledì 2"

Settembre è alle porte: addio mare, sole e giornate pigre, e benvenuti nuovi impegni con i colori caldi dell’autunno. Le prime serate più fresche e le giornate che si accorciano ci ricordano che è tempo di rientrare nella routine, ma non temete: le piattaforme di streaming sono pronte a regalarci una pausa dal tran tran quotidiano grazie alle serie tv in uscita.

Tra nuove avventure, storie intriganti e grandi ritorni che ci hanno fatto compagnia negli scorsi anni, ci sono tantissimi titoli da scoprire e da aggiungere alla lista delle maratone di settembre. Prepariamoci a lasciarci coinvolgere, emozionare e sorprendere puntata dopo puntata.

Le serie tv in uscita a settembre 2025

“The Runarounds”, 1° settembre

Dal primo settembre Prime Video porta sullo schermo The Runarounds, la storia di un gruppo di giovani di Wilmington, nella Carolina del Nord, che durante l’estate post-diploma si ritrovano per formare una rock band.

Uniti dalla passione per la musica e dal sogno ambizioso di diventare famosi, i ragazzi vivono un’estate intensa fatta di emozioni forti, amori nascosti, guai inaspettati e amicizie che si trasformano in legami profondi. Tra canzoni originali, storie sentimentali e le sfide che segnano il passaggio all’età adulta, la serie, con i suoi 8 episodi, racconta la voglia di rischiare tutto per inseguire i propri sogni e vivere un’estate che resterà per sempre nel cuore.

“Mercoledì 2” seconda parte, 3 settembre

Gli appassionati della famiglia Addams e dei prodotti firmati Tim Burton tornano a sorridere Dopo i primi 4 episodi, la seconda stagione di Mercoledì continua su Netflix a partire dal 3 settembre.

La giovane e inquietante piccola Addams è tornata alla Nevermore Academy, ed è pronta a confrontarsi con sfide sempre più complesse: deve fare i conti con la presenza sempre più fissa di sua madre, mentre nuovi misteri iniziano a intrecciarsi nella vita della scuola.

Tra un nuovo preside, omicidi, indagini serrate e la volontà di salvare Enid da un destino oscuro che ha visto nelle sue visioni, Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, torna protagonista di 4 puntate che promettono suspense, colpi di scena e quel mix perfetto di humor nero e stile gotico che ha reso la serie un fenomeno globale.

“Holiday Crush” 4 settembre

I commenti taglienti dei The Jackal tornano per farci ridere come non mai! Il 4 settembre su Prime Video arriva Holiday Crush, il nuovo format in cui Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru osservano e commentano senza filtri le avventure di un gruppo di ragazzi in vacanza a Cape Town, Sud Africa.

Tra paesaggi da sogno e situazioni esilaranti, i protagonisti vivono esperienze che cambieranno le loro vite o, almeno, momenti impossibili da dimenticare. E i The Jackal? Seduti comodamente sul divano, sono pronti a seguirli e a commentare le vicende con ironia, sarcasmo e quell’irresistibile senso dello humour che ormai ben conosciamo.

“Hotel Costiera”, 24 settembre

Dal 24 settembre su Prime Video arriva anche Hotel Costiera, una serie che combina azione e commedia seguendo le vicende di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine italo-americano che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno degli hotel più esclusivi del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano.

Tra la gestione degli ospiti facoltosi e la ricerca di Alice, una delle figlie del proprietario scomparsa un mese prima, Daniel dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova coraggio e ingegno come mai prima d’ora.

Diretta dal premio Emmy Adam Bernstein insieme a Giacomo Martelli, la serie vede Jesse Williams, conosciutissimo grazie a Grey’s Anatomy, anche nel ruolo di executive producer. Il cast internazionale include Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.