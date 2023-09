Serena Bortone, le sue parole sulla chiusura di “Oggi è un altro giorno”

Fonte: IPA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Dopo tre anni al timone di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha dovuto dire addio al suo show, cedendo il posto a Caterina Balivo e alla sua nuova trasmissione dal titolo La volta buona. Ma non si tratta di un addio per la conduttrice Rai, che tra poco, tornerà su Rai 3 nella fascia preserale del fine settimana al timone di Che sarà. Intervistata da Vanity Fair la giornalista si è sbilanciata per la prima volta sulla chiusura del programma, esprimendo la sua opinione sulla nuova stagione della Rai.

Serena Bortone rompe il silenzio su Oggi è un altro giorno

Lasciarsi alle spalle un’esperienza dagli ottimi risultati e ricca di soddisfazioni non è mai semplice: lo sa bene Serena Bortone, reduce dalla conduzione di Oggi è un altro giorno, che per tre anni di fila ha tenuto compagnia agli spettatori nel primo pomeriggio di Rai 1.

A breve la rivedremo, sempre nella tv pubblica ma su Rai 3, al timone di un nuovo programma, Che sarà, che la vedrà protagonista nel fine settimana per tutta la stagione. Per la prima volta Bortone ha parlato dell’addio al suo show: intervistata da Vanity Fair, il volto Rai si è sbilanciato sulla chiusura di Oggi è un altro giorno, senza risparmiare la sua opinione in merito e soprattutto, senza nascondere il dispiacere dietro le decisioni della rete.

“Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo – ha confessato Serena -. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto”.

In tanti, come dimostrano i social, sono amareggiati per la chiusura del suo programma, ma i suoi fan la rivedranno presto alle prese con una nuova avventura: “L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra”.

La frecciata (velata) a chi l’ha sostituita

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno Serena Bortone aveva salutato il suo pubblico dicendo: “Siate liberi, a qualsiasi prezzo”. Una frase che a molti è sembrata una critica ai nuovi vertici Rai: “Non ho mai ricevuto input dall’alto per cambiare gli ospiti, che sono sempre stati plurali. Mi hanno messo in un’altra collocazione, è una scelta editoriale, ma sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora”.

Nonostante la fascia pomeridiana sia quella più complicata in tv, la giornalista ha voluto sottolineare gli ottimi risultati portati con il suo show, senza risparmiare una stoccata finale – espressa sempre con grande eleganza – sulla nuova dirigenza: “Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli“.

Nel frattempo per Serena Bortone si apre adesso un nuovo capitolo: Che sarà andrà in onda sabato e domenica, prima di Report, occupando quindi quella fascia di palinsesto che in precedenza era di Massimo Gramellini e parte di quella di Fabio Fazio.

Bortone ha anticipato a Vanity Fair: “Il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero (…) Sì, avremo comici, per uno sguardo ironico sulla realtà, e poi interviste a grandi personaggi. Con uno sguardo più orientato al futuro che alla nostalgia“. Ennesima frecciata alla collega Balivo?