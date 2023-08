“Oggi è un altro giorno”, perché è stato (davvero) cancellato

Fonte: IPA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Oggi è un altro giorno è stato un faro per Rai1. La conduttrice, Serena Bortone, è riuscita laddove in molti, di fatto, hanno fallito: aumentare lo share di una fascia difficilissima, a dir poco. Eppure, questo non è bastato a “salvarla”. Nei nuovi palinsesti, il talk show è stato cancellato. Al suo posto La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Ma perché Oggi è un altro giorno ha subito questa sorte, abbastanza indegna? I motivi sono stati svelati dal nuovo direttore del Day Time, Angelo Mellone.

Oggi è un altro giorno, i motivi della chiusura

Ci sono fasce orarie complesse per la televisione, per definizione. Fasce che richiedono un certo stile, come quello di Serena Bortone: diretto, schietto. Un taglio giornalistico un po’ casereccio, in grado di entrare nelle case degli italiani con tanta cultura, ma senza troppi giri di parole. La cancellazione di Oggi è un altro giorno, in realtà, non ha colpito come avrebbe dovuto: nel senso che avremmo dovuto aspettarcelo.

“Non va visto nei suoi ultimi tre mesi di vita, ma nei tre anni di messa in onda. Il primo anno ha avuto il 12% di share, il secondo il 14% di media e quest’anno ha sfiorato il 16%“, ha detto Angelo Mellone, il nuovo direttore del Day Time Rai. Ma perché un talk show che è riuscito nell’impresa di salire di ben quattro punti è stato cancellato, tenendo conto che il predecessore – guidato sempre da Caterina Balivo – si è sempre fermato al 12%?.

“C’è però il traino out, cioè quello in uscita, de Il Paradiso delle Signore che ha aumentato i propri ascolti, quindi Oggi è un altro giorno ha avuto un traino forte”, quindi il successo del talk show non sarebbe dovuto alla conduzione della Bortone, così come alla formula degli affetti stabili, a cui molti spettatori si erano affezionati, o ancora alle interviste. Ma è davvero così?

La scelta editoriale di cancellare Oggi è un altro giorno

“La scelta è stata di tipo editoriale affidando il programma a una professionista come la Balivo. Lo stiamo costruendo, vogliamo un programma più competitivo su quella fascia e che abbia un maggiore aggancio con ciò che accade dopo, cioè con l’universo delle fiction Rai”, ha aggiunto Angelo Mellone.

Ma questa scelta è stata davvero la migliore? La Balivo è indubbiamente una professionista. Ma la Bortone è riuscita in un’impresa che non andrebbe così sottovalutata né dimenticata in fretta, considerando la fascia oraria più che complessa. Il pomeriggio di Rai1, senza le sue interviste, non sarà più lo stesso.

E che dire degli affetti stabili? A SuperGuidaTv, Jessica Morlacchi ha affidato il suo commento: “Sono rimasta basita, senza parole. È stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità. Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro”. E noi lo speriamo con lei.