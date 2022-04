Serale di Amici, quando va in onda la finale e chi vincerà (secondo noi)

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

L’edizione più lunga di Amici sta per chiudere i battenti. La ventunesima edizione del talent più longevo della tv, partita a settembre per permettere ai professori di formare una squadra con i migliori dei cantanti e dei ballerini in circolazione, si avvia al capitolo finale (almeno per questa stagione).

E cresce sempre di più la curiosità di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, che ci ha riservato tanti colpi di scena e soprattutto ci ha dato modo di conoscere dei ragazzi talentuosi e determinati.

Amici, quando andrà in onda la finale

C’è grande curiosità su chi arriverà alla fine del percorso di Amici. In questi mesi abbiamo imparato a conoscere i ragazzi e le loro storie, i loro sogni e i loro desideri; ad alcuni ci siamo inevitabilmente affezionati, sperando nel loro primo posto. E se di vittoria parliamo, c’è una domanda che sorge spontanea, adesso che il traguardo è sempre più vicino: quando andrà in onda la finale di Amici?

Sappiamo che gli appuntamenti del serale, come quelli già mandati in onda nelle scorse settimane, continueranno a essere registrati il giovedì pomeriggio presso gli studi Elios di Roma, per essere programmati nella prima serata del sabato di Canale 5. Solo l’ultima puntata sarà trasmessa in diretta, per consentire al pubblico di decretare con il televoto il vincitore.

C’è però un problema: il calendario della programmazione di Amici prevede che la nona puntata, quella della finale, vada in onda il prossimo sabato 14 maggio in prime time su Canale 5. Nella stessa serata su Rai 1 è in programma l’attesa finale dell’Eurovision Song Contest, ma pare che né Maria De Filippi né Mediaset avrebbero intenzione di sfidare lo show della Rai, che quest’anno (complice la location torinese) potrebbe raggiungere risultati d’ascolto importanti.

Di conseguenza la finale di Amici è sempre più probabile che cambierà giorno di programmazione: l’ultima puntata potrebbe slittare semplicemente di un giorno, andando in onda domenica 15 maggio. Posticipando la messa in onda a domenica si eviterebbe lo scontro diretto con l’Eurovision, e si aggirerebbe anche il problema del weekend successivo. Sabato 21 maggio, infatti, è prevista anche una serata evento dedicata a Raffaella Carrà, trasmessa sempre su Rai 1, e certamente la De Filippi non vorrà sovrapporsi con la finale di Amici 2022.

Amici, chi vincerà (secondo noi)

Dopo una lunga parentesi pomeridiana, che ha permesso al pubblico di conoscere bene gli allievi della scuola e che ha consentito ai professori di comporre al meglio le loro squadre, è arrivata la fase del Serale.

Il gruppo di cantanti e ballerini, già selezionatissimo, si è andato sfoltendo settimana dopo settimana: nelle prime quattro puntate sono state due le eliminazioni, una durante la serata e una al ballottaggio finale, mentre nell’ultimo appuntamento, quello di sabato 16 aprile, abbiamo visto lasciare la scuola solo un’allieva, la ballerina pupilla di Alessandra Celentano, Carola.

Con il trascorrere delle settimane il quadro sul vincitore si fa sempre più chiaro: i favoriti (almeno secondo noi) potrebbero essere Sissi, Alex e LDA che tra i cantanti sono certamente i più apprezzati dal pubblico. Anche il ballerino Dario potrebbe salire sul primo gradino del podio, ma si sa, le sorprese sono dietro l’angolo: non resta che attendere la finale per scoprirlo.