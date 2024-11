Selvaggia Lucarelli ha raccontato d'essersi sentita lasciata sola e non compresa: lapolemica peggior concorrente non è stata Sonia Bruganelli

Fonte: IPA Selvaggia Lucarelli

È davvero complicato parlare della carriera di Selvaggia Lucarelli senza ritrovarsi a citare le polemiche che l’hanno costellata. È così che nello studio di Domenica In ci si ritrova a riguardare video recenti e non delle edizioni di Ballando con le Stelle, in cui i botta e risposta accesi non sono mancati.

Lei, dal canto suo, non si è risparmiata in quanto a frecciatine. Ne ha avute un po’ per tutti, a partire da Sonia Bruganelli, ovviamente. Spazio però anche per i suoi colleghi giudici e qualche ex concorrente che non ha lasciato un buon ricordo di sé.

Selvaggia Lucarelli contro Bruganelli e giudici

Nella puntata di sabato 9 novembre di Ballando con le Stelle abbiamo assistito a un duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Quest’ultima è apparsa molto aggressiva e così ha attaccato l’altra sul fronte lavorativo. Il riferimento è andato al fatto di farsi pagare per far ascoltare alcune sue opinioni. La risposta ha poi colpito sul personale ma soprattutto nel vivo, con riferimento a Paolo Bonolis e agli aiuti da lui ricevuti per la sua carriera.

Una scena un po’ triste, analizzata così dalla Lucarelli: “Sonia ha un grandissimo limite, che è quello di arrivare a Ballando con un copione già pronto”. Di fatto la vede pronta a recitare la sua parte, senza leggere l’atmosfera dello studio. Tutto ciò crea screzi, nella migliore delle ipotesi, e veri e propri scontri nello scenario peggiore.

Parole non dolci sono state poi rivolte ai giudici. I suoi colleghi nel 2022 non l’avrebbero minimamente aiutata. È stato un anno duro sotto tanti aspetti, tutti privati, e le dinamiche createsi con Lorenzo Biagiarelli in gara sono state tutt’altro che piacevoli. Ha spiegato d’essersi sentita sola contro tutti: “Io non avevo la giusta leggerezza ma i miei compagni d’avventura non sono stati generosissimi. Per quanto sia un programma d’intrattenimento, ci sono milioni di persone che ti guardano e c’è in gioco la tua reputazione. Diciamo che non ci siamo capiti reciprocamente, mettiamola così”.

I concorrenti peggiori

I partecipanti a Ballando con le Stelle che ha meno sopportato in assoluto sono quelli che hanno peccato di autoironia. Si sarebbe ad esempio aspettata tutt’altro atteggiamento da parte di Platinette.

Ha precisato, poi, come lo scontro non sempre sia positivo per gli ascolti. Ce ne sono di vari tipi. Basti pensare a quello con Teo Mammucari, che ha ricordato, così come quello con Asia Argento. Botta e risposta che inizia e finisce in studio, durante il quale nessuno se la prende davvero.

Tutt’altro discorso invece con Alba Parietti: “Non è stata una concorrente divertente. Gli scambi avevano un sottotesto rancoroso e non era divertente. (…) Ricordo che scrisse ‘oggi finalmente ho visto Selvaggia a figura intera e ho capito perché è tanto frustrata’”.

Cosa non rifarebbe

Ripensando al suo lungo percorso, rifarebbe tutto per quanto riguarda la propria esperienza professionale. Rinuncerebbe ovviamente a degli errori privato e tra questi annovera la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle.

Ciò rientra in un passo falso, che è quello d’aver esposto troppo la sua vita privata. Si è dunque ritrovata sotto attacco in vari modi, spesso spregevoli. Alcuni hanno ad esempio criticato il fatto che sia andata a lavorare nel giorno della morte di sua madre.

In tantissimi hanno poi attaccato duramente il suo compagno, dopo il caso della morte della ristoratrice di Lodi, per poter arrivare a lei e colpirla in qualche modo: “Io sono forte e strutturata ma Lorenzo è più giovane e ha messo esperienza. È stato così stritolato. Ciò è successo anche a mio figlio”.