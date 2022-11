Da “Amici” a Hollywood, un ballerino di Maria De Filippi nel nuovo “Magic Mike”

Fonte: Instagram Sebastian Melo in "Magic Mike 3"

I ballerini di di Amici di Maria De Filippi sono spesso riusciti a imporsi in ambito internazionale dopo l’addio alla scuola. Gli esempi non mancano di certo ma quanto accaduto ha comunque dell’incredibile. Non capita tutti i giorni, infatti, che un ex concorrente del talent Mediaset riesca a mettere piede a Hollywood. Si tratta di Sebastian Melo, che nel 2017 aveva sfiorato la vittoria finale (battuto da Andreas Muller).

Sebastian Melo in Magic Mike 3

La sua carriera ha avuto una prima svolta grazie alla chance di diventare uno dei protagonisti di Amici. Ha accumulato esperienza, passando dall’altra parte della barricata, per poi acciuffare al volo l’opportunità d’entrare a far parte di una compagnia di ballo, scelto da Eleonora Abbagnato. Fisico prestante e grandi doti in pista gli hanno consentito di volare a Londra, dov’è divenuto il protagonista del musical Magic Mike.

Ha di fatto interpretato il ruolo che era di Channing Tatum nell’omonima pellicola. L’attore sta per tornare con la terza pellicola della saga, Magic Mike’s Last Dance e Sebastian Melo è uno dei ballerini al suo fianco. Il primo trailer è stato pubblicato e i fan dell’ex talento di Amici hanno la chance di ammirarlo in alcune scene.

L’appuntamento per l’uscita al cinema della pellicola è fissato per il 10 febbraio 2023 (data valida a oggi per gli Stati Uniti), in tempo per San Valentino. Non si conosce ancora il nome del suo personaggio ma sarà di certo tra gli spogliarellisti in scena. Nel trailer vediamo Mike Lane (Channing Tatum) convinto da una splendida Salma Hayek a seguirla a Londra, dove allestirà un nuovo spettacolo. Tra i talenti provinati vi è Melo e come non sceglierlo.

Chi è Sebastian Melo Taveira

Nato il 16 febbraio 1999, Sebastian Melo è un talentuoso ballerino di 23 anni. Cresciuto a Vigevano, in provincia di Pavia, non ha mai realmente conosciuto suo padre. L’uomo è morto quando lui aveva appena 15 giorni. Una tragedia consumatasi a causa di un incidente stradale. Quando aveva circa 10 anni ha sentito dentro di sé crescere la passione per il ballo. Sua madre lo ha sempre incoraggiato in questo percorso, iscrivendolo a una scuola di danza. Per quanto possa sembrare strano a chi non ha visto altro che il trailer di Magic Mike 3, la sua formazione è stata incentrata sulla danza classica.

Ha però voluto completare la propria istruzione in pista prendendo anche lezioni di danza moderna, break dance e danza acrobatica. È oggi incredibilmente versatile e le sue doti sono state ampiamente messe in mostra durante il periodo trascorso nella scuola di Amici. Chi lo conosce bene, come i suoi fan di vecchia data, sa inoltre come abbia anche una forte passione per il basket. Ha diviso la sua adolescenza tra il campo di gioco e la pista da ballo. Era considerato anche un promettente giocatore di pallacanestro, per poi scegliere di diventare un ballerino a tempo pieno, dando la propria esclusiva attenzione alla danza.

Alquanto riservato sul fronte della vita privata, è stato fidanzato con la nota ballerina Greta Mirabelli. Da tempo i due non si mostrano insieme sui social e, pur in mancanza in un vero annuncio pubblico, gli appassionati della coppia ritengono che si siano lasciati.