“Amici 2022”, Belen sorprende un cantante ma confessa: “Stefano è geloso”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Amici è tornato con un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio, che ha riservato grandi sorprese agli allievi della scuola più famosa della tv. Maria De Filippi ha infatti aperto la puntata con un’ospite speciale, che ha lasciato a bocca aperta lo studio. Si tratta di Belen Rodriguez, che è stata accolta dal pubblico con un boato, tra urla e applausi.

Amici, arriva Belen Rodriguez: la sorpresa per Wax

Lo speciale della domenica pomeriggio di Amici si è aperto con una grande sorpresa. Maria De Filippi ha voluto stupire uno degli allievi della scuola di talenti, ospitando in studio Belen Rodriguez. Durante la settimana Wax aveva mostrato un certo interesse per la bella showgirl argentina, che si è presentata lasciando il pubblico a bocca aperta.

Quello a rimanere senza fiato è stato di certo il giovane cantante, che ha ricevuto un regalo grandissimo dalla De Filippi, realizzando il sogno di incontrarla. Il ragazzo non riusciva a credere ai suoi occhi, completamente rapito dalla bellezza di Belen, divertita dall’atteggiamento di Wax. Tra i complimenti, la Rodriguez ha ammesso di sentirsi affine al cantante: “Ho visto le tue esibizioni e tanti filmati e mi sono riconosciuta in te: nella testardaggine, sul fatto che te ne fotti un po’. Sai, tante volte ci sono persone costruite mentre tu vai avanti per la tua strada. Non vuoi fare l’arrogantello della situazione, tu lo sei per davvero”.

Dopo aver ascoltato le parole della showgirl, il ragazzo – con la sua solita sfacciataggine – non si è lasciato sfuggire l’occasione di scherzare con lei: “Ma posso chiedere il numero di cellulare? Una penna per prendere il numero?”. Belen ovviamente è stata al gioco, ma ha confessato a Maria: “No, non si può altrimenti Stefano si arrabbia. Maria tu hai detto che non è geloso, invece Ste… un pochetto“. Subito è arrivata la risposta a tono di Wax, che rivolgendosi a De Martino ha detto alla telecamera: “Allora se mi stai guardando sappi che io non c’entro niente, è colpa della redazione: era il mio sogno”.

Amici, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: è scontro

Non c’è una puntata di Amici in cui non vada in scena uno scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Che tra i due insegnanti ci sia un certo astio è cosa nota, e ancora una volta i due professori hanno avuto modo di scontrarsi sull’esibizione di uno dei pupilli della maestra di danza.

Maria De Filippi ha organizzato una gara per decretare chi tra gli allievi della scuola parteciperanno alla puntata finale di Tu si que vales. Per questo cantanti e ballerini si sono esibiti davanti a una giuria speciale, che ha visto trionfare Aaron per la categoria canto e Gianmarco per quella di ballo. Ed è stata proprio la performance del giovane ad aver acceso gli animi dei due insegnanti: se la Celentano si è rivelata entusiasta della coreografia ballata dal suo studente, dello stesso avviso non è stato Todaro, che ha criticato alcuni dei passi del giovane, a suo dire troppo approssimativi.

“Sta diventando molto preciso Raimondo – ha detto Alessandra – peccato che io lo faccio da sempre, tu solo da qualche anno”. Immediata la replica del collega: “Se dobbiamo criticare uno, lo dobbiamo fare con tutti!”.