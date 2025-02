Fonte: IPA Rkomi

Carlo Conti è il conduttore del Festival di Sanremo 2025 e ha ereditato, quindi, la pesante eredità di Amadeus che nelle ultime edizioni aveva fatto segnare alla kermesse musicale dei record assoluti in termini di ascolti e di coinvolgimento del pubblico. Il presentatore ha voluto dare, in ogni caso, il suo personale tocco al festival, apportando delle modifiche al format ideato dal suo predecessore.

La durata delle singole puntate, infatti, è stata accorciata e Carlo Conti ha deciso di reintrodurre in seconda serata il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan. Durante i diversi episodi dello show il presentatore accoglie in studio alcuni degli artisti in gara e nel secondo appuntamento ha commentato il Festival anche con Rkomi.

Il cantante si è soffermato su un aspetto particolare della manifestazione musicale, entrando in polemica con Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del Fantasanremo.

Rkomi, l’opinione sul Fantasanremo

Il conduttore televisivo commenta in studio i momenti più significativi delle diverse puntate con ospiti fissi e cantanti in gara e, nel secondo episodio dello show, ha intervistato anche Rkomi.

Il cantante ha risposto a delle provocazioni sul suo brano in gara, Il ritmo delle cose, con grande pacatezza. Alessandro Cattelan, infatti, gli ha fatto notare la sua particolare pronuncia di alcuni suoni: “Ha fatto discutere un po’ anche il modo di cantare di Mirko. Non è proprio corsivo, ci va vicino”. L’artista ha spiegato il suo accento, affermando semplicemente che sia una conseguenza degli esercizi vocali a cui si sottopone: “Parlo come mi è stato insegnato no? Probabilmente è il tenere gli zigomi alti, provare a non stonare, gli esercizi vocali ti portano ad accentuare determinate vocali”.

Ma anche a chi ha consigliato che la sua canzone dovesse essere cantata da qualcun altro, Rkomi ha replicato con serenità: “È interessante… Un parere che vale come tutti gli altri, prenderò dei corsi di dizione eventualmente”. Il cantante ha spiegato la sua scelta stilistica per il Festival di Sanremo 2025: “Sapevo benissimo che brano stavo portando… È radiofonico ma non è un brano immediato”.

Ma, in seguito, si è aperto a una polemica divertente sul Fantasanremo con uno dei suoi fondatori, Giacomo Piccinini, presente in studio: “C’impongono di fare delle cose esterne alla nostra mansione… Sei un maledetto. È colpa tua? Io non lo sapevo”. Malgrado l’iniziale critica nei confronti del gioco virtuale, che appassiona i telespettatori del Festival di Sanremo da alcuni anni, in seguito il cantante ha ammesso anche i meriti del meccanismo: “Bello perché coinvolge ancora di più, fa sentire tutti più uniti”.

Fantasanremo, i bonus più assegnati

Anche quest’anno i telespettatori del Festival di Sanremo possono partecipare in modo interattivo alla gara canora attraverso il Fantasanremo. I creatori del gioco virtuale assegnano ai diversi artisti che partecipano alla manifestazione dei bonus e dei malus, alla fine di ogni puntata, in base alle loro performance sul palco.

Tra i diversi vantaggi di punteggio quello più assegnato, dopo la seconda puntata del Festival di Sanremo 2025, è quello attribuito a chi viene presentato da un co-conduttore e a chi fa il doppio inchino alla fine della sua performance. Tantissimi anche i cantanti che abbracciano i presentatori dopo aver cantato, ricevendo, così dieci punti di vantaggio.