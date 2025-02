Sanremo 2025, Maria Tomba canta Goodbye (voglio good vibes): testo della canzone

Fonte: IPA Maria Tomba

Quella di Maria Tomba al Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come una partecipazione pronta a portare tanta carica e un’energia contagiosa.

La cantante, reduce dall’avventura di X Factor, parteciperà nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025 con Goodbye (voglio good vibes): un brano che celebra l’indipendenza con un velo di autoironia.

Maria Tomba tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Sorriso contagioso, pigiami irriverenti e una voce pronta a toccare le corde giuste. Maria Tomba ha già saputo conquistare il pubblico di X Factor 2023 portando sul palco talento e simpatia in un’ondata di brio e voce potente: ora, la cantante spera di poter fare lo stesso a Sanremo 2025 con la sua Goodbye (voglio good vibes).

La canzone, che le ha permesso di classificarsi come vincitrice di Area Sanremo e di entrare di diritto tra le Nuove Proposte del Festival, è un concentrato di ironia e spensieratezza che veicola un messaggio importante: la voglia di andare oltre alle apparenze.

Parlando del brano, Maria ci ha raccontato: “Vuole anche trasmettere l’idea di lasciarsi alle spalle le vibrazioni negative, senza però rinunciare alle esperienze, anche quelle difficili. È un inno all’indipendenza e alla fedeltà ai propri valori”.

Il palco del Teatro Ariston, per lei, rappresenta un sogno che si realizza e la possibilità di poter tenere fede a una promessa fatta a suo padre. Ora, Maria può davvero dare il massimo e farsi conoscere maggiormente con una canzone che la rappresenta e che ci farà ballare e cantare nell’ambito delle Nuove Proposte, gara che si terrà mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio e in cui si misurerà con Settembre, Alex Wyse e Vale Lp e Lil Jolie.

“Goodbye (voglio good vibes)”, il testo

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

Cado giù, dove sono finita?

Al chiaro di luna, mi sento confusa

Non riesco a trovare un’uscita

Poi arrivi tu (Arrivi tu)

Mi proponi una sfida

Giochiamo ad amarci, ma senza toccarci

Vediamo chi cederà prima, ah

Distrattamente appoggi

Le mani sui miei fianchi

Pensando di aver vinto

Ma non lo sai, ma non lo sai, tu non lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

(Maria) Tomba

Déjà-vu, uno schiocco di dita

Mi basta per farti cadere ai miei piedi, anche se resto vestita

Ti dico di più, ho trovato l’uscita

Il sole che sorge mi asciuga le dita

Mi sveglio e la sfida è finita, ah

Pensavi di aver vinto

E invece no, e invece no, perché lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye

Oppure goodbye

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-ma’, Ma’-ma’, Maria) Tomba