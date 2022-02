Sanremo 2022, i cantanti in gara serata per serata

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si tiene in diretta dal Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio e vede alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Amadeus, affiancato – come si è appreso all’ultimo minuto – da Fiorello. Con loro tanti ospiti e le cinque figure femminili annunciate già da qualche settimana.

Nel corso delle conferenze stampa quotidiane dalla città dei fiori emergono le novità e la scaletta dettagliata delle cinque serate. Questo, intanto, il programma delle esibizioni dei cantanti.

Scopri qui il programma della settimana di Sanremo 2022

Sanremo 2022, i cantanti della prima serata (1 febbraio)

La serata di apertura è affidata a Ornella Muti, al suo debutto assoluto al Festival nonostante gli oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Al fianco di Amadeus, come già detto, arriva ancora Fiorello con le sue incursioni a sorpresa, mentre in qualità di super ospiti tornano i Måneskin, trionfatori dello scorso anno e reduci dal successo mondiale.

Con loro anche i Meduza, Raoul Bova e Nino Frassica. E poi la gara, con l’esibizione dei primi 12 cantanti con i loro brani. Ecco chi sono (in ordine di apparizione):

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica;

Yuman con Ora e qui;

Noemi con Ti amo non lo so dire;

Gianni Morandi con Apri tutte le porte;

La rappresentante di lista con Ciao Ciao;

Michele Bravi con Inverno dei fiori;

Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare;

Mahmood & Blanco con Brividi;

Ana Mena con Duecentomila ore;

Rkomi con Insuperabile;

Dargen D’Amico con Dove si balla;

Giusy Ferreri con Miele.

Scopri qui la scaletta completa della prima serata

Sanremo 2022, i cantanti della seconda serata (2 febbraio)

Seconda puntata che vede al fianco di Amadeus Lorena Cesarini, giovane attrice nota al pubblico delle serie tv per il suo ruolo in Suburra. Super ospite Laura Pausini, che presenta per la prima volta dal vivo il nuovo brano Scatola e promette sorprese. Con lei anche Coma_Cose, Pinguini Tattici Nucleari ed Ermal Meta. Sul palco poi gli altri 13 cantanti (su 25) che non si sono esibiti nel corso della prima serata (l’ordine è casuale):

Elisa con O forse sei tu;

Sangiovanni con Farfalle;

Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia;

Le Vibrazioni con Tantissimo;

Ditonellapiaga e Rettore con Chimica;

Iva Zanicchi con Voglio amarti;

Highsnob & Hu con Abbi cura di te;

Fabrizio Moro con Sei tu;

Irama con Ovunque sarai;

Aka7even con Perfetta così;

Tananai con Sesso occasionale;

Matteo Romano con Virale;

Emma con Ogni volta è così.

Sanremo 2022, i cantanti della terza serata (3 febbraio)

Il 3 febbraio arriva il momento tanto atteso di Drusilla Foer, attrice, pittrice, cantante e icona del web, da cui ci si aspetta tanto, perlomento come presenza scenica e capacità di stupire. Ospite speciale: Roberto Saviano.

Nel corso della terza serata sentiremo tutte e 25 le canzoni in gara e finalmente verrà il turno del pubblico da casa.

Gianni Morandi con Apri tutte le porte;

Noemi con Ti amo non lo so dire;

La rappresentante di lista con Ciao Ciao;

Yuman con Ora e qui;

Giusy Ferreri con Miele;

Dargen D’Amico con Dove si balla;

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica;

Rkomi con Insuperabile;

Mahmood & Blanco con Brividi;

Michele Bravi con Inverno dei fiori;

Ana Mena con Duecentomila ore;

Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare;

Elisa con O forse sei tu;

Sangiovanni con Farfalle;

Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia;

Le Vibrazioni con Tantissimo;

Ditonellapiaga e Rettore con Chimica;

Iva Zanicchi con Voglio amarti;

Highsnob & Hu con Abbi cura di te;

Fabrizio Moro con Sei tu;

Irama con Ovunque sarai;

Aka7even con Perfetta così;

Tananai con Sesso occasionale;

Matteo Romano con Virale;

Emma con Ogni volta è così.

I brani saranno infatti giudicati equamente dal Televoto e da una nuovissima Giuria demoscopica composta da ben mille consumatori abituali di musica. I voti saranno sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

Sanremo 2022, i cantanti della quarta serata (4 febbraio)

La serata delle cover, generalmente programmata per il giovedì, quest’anno viene spostata al venerdì, offrendo un momento di svago per i cantanti. Ogni artista ha potuto scegliere un pezzo del passato (tra gli anni Sessanta e Novanta) da rivisitare a modo loro con l’aiuto di un ospite.

Ecco le performance:

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

– Sei bellissima (Loredana Bertè) con Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

– Cambiare (Alex Baroni) con Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

– Medley, con Gianni Morandi – Medley con Mousse T

– Medley con Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

– Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva) Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

– Anna verrà (Pino Daniele) con Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

– Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti) Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

– Medley di Vasco Rossi, con i Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

– A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

– What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance) Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

– Baby One More Time (Britney Spears) con Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

– Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli) Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

– Il cielo in una stanza (Gino Paoli) Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

– Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

– Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

– Uomini soli (Pooh) Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

– Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

– La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

– Be My Baby (The Ronettes) con Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

– (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin) Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

– La bambola (Patty Pravo) Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

– Live and Let Die (Paul McCartney) con Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

– My Way (Frank Sinatra) con Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

– A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

Sanremo 2022, i cantanti della quinta serata (5 febbraio)

La serata finale vede in qualità di co-conduttrice Sabrina Ferilli, alla sua terza partecipazione. Dalla nave sbarcano poi Orietta Berti e Fabio Rovazzi, mentre sul palco tornano tutti e 25 gli artisti con i loro brani. Ma questa volta è soltanto il televoto a decidere la classifica, che si somma a quella delle serate precedenti. Dalla graduatoria escono i tre finalisti, si azzera il televoto e ne parte un altro, dal quale viene proclamato il vincitore.