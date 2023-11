"Rocco Schiavone 6" si farà nel 2024, Antonio Manzini ha pubblicato l'ultimo libro: Marco Giallini in una missione non ufficiale in Sud America

Rocco Schiavone se ne va in Sud America e nel 2024 arriva la sesta stagione della fiction con Marco Giallini. Il vicequestore più irriverente della tv si trova ad affrontare i suoi fantasmi a migliaia di chilometri da Aosta. Questa la trama dell’ultimo romanzo di Antonio Manzini da cui è tratta la serie.

Rocco Schiavone 6 si fa: è ufficiale

La realizzazione di Rocco Schiavone 6 è stata in bilico fino ad ora. Ma adesso è ufficiale, si farà e uscirà nel 2024. A rivelarlo è stato l’attore Mirko Frezza, che nella fiction interpreta Furio uno degli amici d’infanzia del vicequestore, in un’intervista a Radio Roma a fine ottobre. “Mi prendo questa responsabilità e annuncio in esclusiva a tutti i telespettatori di Radio Roma che la sesta stagione di Rocco Schiavone si farà”.

Questa rivelazione ha fatto tirare il fiato ai fan che erano rimasti profondamente delusi quando alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 la nuova stagione di Rocco Schiavone non era stata menzionata. La sospensione dei lavori sembrava legata alle perplessità che il personaggio creato dalla penna di Antonio Manzini ha da sempre suscitato da parte di qualche “pezzo grosso” a causa del suo comportamento decisamente poco politically correct. Ma forse il problema era un altro. Magari era solo una questione di trama, anche perché il finale della quinta stagione lascia presagire che la storia avrebbe avuto un seguito. E anche Claudia Vismara, Caterina Rispoli nella serie, ci aveva anticipato nella nostra intervista che la sesta stagione era prevista.

Frezza ha dichiarato: “Antonio Manzini ha fatto uscire il suo ultimo libro e siamo pronti per girare la nuova stagione che si farà nel 2024, speriamo di poter lasciare sempre le stesse emozioni”. E ha proseguito: “La gente vuole sapere come finirà, anche se hanno già letto i libri, si aspettano qualcosa di diverso”. Come si legge sull’Ansa, le parole dell’attore confermano: “le indiscrezioni di qualche settimana fa della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che aveva parlato di una possibile messa in onda della nuova stagione della fortunata serie tv nell’autunno 2024 o, al più tardi, ad inizio 2025.

Rocco Schiavone 6, la trama dell’ultimo libro di Antonio Manzini

Come anticipato da Mirko Frezza, Antonio Manzini ha pubblicato nel 2023 l’ultimo libro sulle avventure di Rocco Schiavone e questo ha permesso di girare la sesta stagione della fiction. Dunque, se ne deduce la sceneggiatura sarà tratta proprio da questo romanzo, edito da Sellerio, che si intitola Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America? e può essere acquistato anche online.

La trama del romanzo porta Rocco Schiavone, magistralmente interpretato da Marco Giallini, lontano migliaia di chilometri da Aosta. Il vicequestore va in Sud America insieme al vecchio amico Brizio (Tullio Sorrentino). Vogliono ritrovare Furio, l’altro compagno di una vita, scomparso tra Buenos Aires, Messico e Costa Rica.

Come riporta il quarto di copertina: “Furio si è lanciato a rotta di collo sulle tracce di Sebastiano, il quarto del gruppo, scappato in Sud America per sfuggire ad una colpa tremenda e alla conseguente punizione. L’antefatto è lontano nel tempo e ha squassato le vite di tutti loro. E adesso Rocco e Brizio devono impedire «la pazzia» di Furio, ma vogliono anche capire i perché di Seba, quali sono stati i motivi profondi di quel tradimento orribile con cui Rocco ha già provato a fare i conti, in modo da poter dare l’addio come si deve a un’amicizia vecchia quanto loro. La ricerca appare vana, perché il continente è immenso e chi scappa lascia solo labili indizi, sospeso in realtà tra scomparire e voglia di spiegarsi o di espiare.

Il vicequestore, da fine investigatore, sa bene come armare una caccia spericolata, e Brizio è abbastanza svelto di mano da spalleggiarlo adeguatamente. In questo miscuglio di thriller e psicologia, è inevitabile che nella mente di Rocco si affollino i tanti ricordi di un’infanzia con la banda a Trastevere, quel piccolo mondo dove solo un fortunato caso ha deciso che Schiavone sia diventato un poliziotto e non un «bandito», una guardia e non un ladro, al pari dei suoi inseparabili compari, uniti in un’amicizia che non c’è più, distrutta dal tempo, dal destino o forse solo da appetiti personali. Ritrovare Sebastiano misteriosamente scomparso in Sud America sarà forse possibile. Impossibile ritrovare l’amico. Antonio Manzini torna a raccontare i fantasmi del suo vicequestore, ma questa volta lo fa per chiudere un cerchio, uno dei più dolorosi della sua vita”.

