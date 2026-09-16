Rapper, presentatori, chef, attori e giornalisti: tutti i famosissimi ospiti cui gli spietati comici di “Roast in Peace 2” faranno il funerale ante tempore

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IPA Fedez

È il programma più cattivo della tv. Il più scorretto e dissacrante, l’unico che si permette di scherzare sul più grande dei taboo: la morte. Roast in Peace è lo show Amazon che, ispirandosi alla comicità oltreoceano, sfida i comici a intonare l’elogio funebre di grandi personaggi dello spettacolo, che però sono ancora in vita. Vivi e vegeti, dovranno restare impassibili mentre ascoltano il proprio coccodrillo, in una versione decisamente poco benevola. La seconda edizione del programma ospita vip diversi ma tutti famosissimi, non ci aspettavamo nulla di meno dopo aver avuto Francesco Totti l’anno precedente.

Fedez e Simona Ventura si fanno fare il funerale

A farsi fare un ironico e spietato funerale televisivo sono accorsi Fedez, che ha ammesso di aver accettato perché “pagato bene”, ma ha poi preso parte con grande e inaspettata autoironia: “Se fossi morto sarei stato in tema con il programma. È stato super divertente partecipare, lo rifarei anche perché pagano”.

Accanto al rapper la presentatrice Simona Ventura, che dell’autoironia ha fatto la propria ancora di salvezza, “senza sarei già stata RIP da tempo”. Per lei sottoporsi alle prese in giro “è stata una boccata d’aria fresca, è stato bello perché era senza regole, non bisogna mai offendersi in un programma come questo perché sai cosa vai a fare”.

Chi non può proprio prendersela perché il più delle volte si tratta dalla parte di chi attacca è Giuseppe Cruciani. “È un programma in cui mi sono trovato estremamente bene perché mi sono sentito circondato da infami senza cuore, esseri che lo sono pure nel privato. – ha detto il conduttore radiofonico alla presentazione di Roma – Quando sento l’odore del sangue mi esalto”.

Decisamente meno agguerrito, ma altrettanto entusiasta è lo chef Alessandro Borghese. Lui il funerale lo sogna “grasso, opulento, un gran buffet in stile americano da condividere con tutti i miei amici. In fondo il mio ristorante si chiama Il lusso della semplicità… potremmo giusto sostituire lusso con lutto”. Ultima ma non ultima a farsi fare il funerale è l’attrice Asia Argento, che nel programma ha riscontrato un valore quasi terapeutico: “Grazie a Roast in Peace sono risorta, mi ha fatto bene”.

La squadra di comici di Michela Giraud

Cerimoniere di questa scanzonata agenzia di pompe funebri è Michela Giraud. E se lei accoglierà gli ospiti, a far loro le feste sarà un’agguerrita squadra di comici già noti e apprezzati dal pubblico italiano. Riconfermati per il secondo anno consecutivo Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi, mentre sono new entry del programma Max Angioni e Martina Catuzzi.

Assieme a loro anche degli ospiti speciali, ancora segretissimi. Famigliari, amanti, amici – o chissà nemici – dei vip partecipanti. Gli ospiti segreti saliranno sul palco per rendere l’ultimo spietatissimo saluto ai propri cari.

Dove e quando vedere Roast in Peace 2

Roast in Peace 2 è un un comedy show italiano originale prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video. È disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon, per cui serve l’abbonamento. Il debutto è in programma per venerdì 18 settembre 2026. Il format è composto da 6 episodi, ognuno dedicato al funerale di un vip diverso. La seconda stagione arriva dopo il successo di quella precedente che, oltre a un gran numero di spettatori, ha guadagnato anche il premio TV Talk Award.